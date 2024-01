Cuenca exige a la Junta la "apertura inmediata" del parking de Camino de Ronda

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha instado a la alcaldesa Carazo a que reclame a la Junta de Andalucía la apertura inmediata del aparcamiento subterráneo del Metro, en el camino de Ronda, que supondría 450 nuevas plazas de parking exclusivas para residentes. En una visita a la zona, junto a residentes, ha lamentado la pasividad de Carazo a la hora de exigir a la Junta de Andalucía “quien tiene comprometida desde hace años esta infraestructura con la capital que vendría a aliviar el problema de estacionamiento de la zona”.

Tras incidir en que la apertura del parking es una “imperiosa necesidad que nos han trasladado los residentes del Camino de Ronda”, Cuenca ha recordado que el Ayuntamiento emitió en mayo de 2022 un informe de viabilidad en el que daba “el visto bueno al inicio de los procedimientos para abrir cuanto antes este parking, pero han pasado los meses y no han hecho nada”.

Ante esta situación Cuenca ha reiterado la petición a la Junta de Andalucía de que “si no tiene voluntad de abrirlo, que ceda la gestión al Ayuntamiento, y que sea Carazo la que se encargue como piden los vecinos que nos acompañan”. Al respecto, el máximo responsable del PSOE en el Ayuntamiento ha criticado que “la señora Carazo haya hecho cero en siete meses de gobierno, con una pasividad pasmosa ante los problemas de los granadinos y granadinas”.

“La cuestión es que no entendemos por qué la Junta de Andalucía no le da viabilidad a la apertura de una infraestructura necesaria y que ya debería estar abierta, sobre todo cuando el parking está ya construido, porque ahora mismo existe el hueco como tal, y solo queda dotarlo de las infraestructuras y tecnologías logísticas de funcionamiento”, se ha preguntado. En este sentido, ha coincidido con los vecinos de la zona que “es lamentable que no esté en funcionamiento, dando respuesta y solución a 450 familias de Camino de Ronda, en una zona donde hay además una demanda muy alta de zonas de aparcamiento”.