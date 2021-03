¿Cuándo estarán disponibles los lesionados del Granada CF?

El Granada CF está en cuadro. La acumulación de partidos en las últimas semanas ha hecho que las lesiones se incrementen de manera drástica y en el último parte médico emitido por el club hay hasta 12 jugadores con problemas físicos, cuya presencia en el duelo del domingo ante el Athletic Club es duda.

Eliminando el nombre de Neyder Lozano, que debido a los problemas que arrastra ya desde el año pasado no está inscrito en la competición, de los otros once futbolistas que están ‘tocados’ hay siete que son titulares con asiduidad.

El único que padece un problema diferente al resto, al menos en cuanto a la dolencia, es Alberto Soro. El de Egea de los Caballeros sufre un esguince de ligamento interno en su rodilla derecha. El pronóstico de recuperación, teniendo en cuenta caso anteriores, varía entre las cuatro y las seis semanas.

El caso más preocupante es el de Carlos Neva. El lateral, esencial en su posición, ha sufrido la misma lesión que Luis Suárez y Luis Milla. Los tres padecen una rotura fibrilar de grado 2-3 en el isquiosural, lo que en un principio conlleva una prognosis de entre seis y ocho semanas. Quini, que continúa su calvario de lesiones, tiene la misma dolencia de grado 2.

El lado positivo es que el centrocampista, que fue el primero en lesionarse, y el lateral cordobés ya se encuentran en fase de readaptación. Es muy complicado que estén disponibles para viajar a San Mamés, pero todo dependerá de cómo vayan pasando estos días con la vuelta a los entrenamientos.

Germán, Montoro, Gonalons, Machís, Vallejo y Herrera sufren también lesiones fibrilares, repartidas entre el isquiosural, aductor y sóleo, aunque en un grado bastante menor. De los seis, tan solo Vallejo y Herrera se encuentran ya en readaptación, aunque el regreso de todos ellos estará fijado por la evolución diaria.

No sería la primera vez que algunos jugadores con un algunas molestias saltan al terreno de juego por la necesidad de acumular jugadores de la primera plantilla, aunque obviamente no es lo recomendable. Y, como recuerda Diego Martínez en sus ruedas de prensa, el alta médica no es alta competitiva. El tiempo en reposos que han estado algunos jugadores se nota y no siempre pueden estar para competir los 90 minutos en su primer partido.