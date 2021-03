La UGR participa en un proyecto europeo para desarrollar una planta optimizada de aguas residuales de hospitales en el Líbano

La Universidad de Granada participa en un proyecto europeo que analiza las tecnologías de tratamiento de aguas residuales procedentes de hospitales para desarrollar una planta optimizada en el Líbano. El proyecto Erasmus+ “SWaTH – Sustainable Waste water Treatment for Hospitals”, comenzó el pasado 15 de enero y tiene una duración de 36 meses. Cuenta con una subvención total de 999.744 € procedente de la convocatoria 2020 del programa Erasmus+ KA 2 – Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas. Se trata de una de las diez Asociaciones Estratégicas en las que participa la Universidad de Granada en el marco de la convocatoria Erasmus+ 2020.

Este proyecto está coordinado por la University of Balamand (Líbano) y participan 5 Universidades Europeas: Universidad de Granada, KTH Royal Institute of Technology (Suecia), University of La Rochelle (Francia), Universidad De Lleida y University of Oulu (Finlandia), junto a otras 4 instituciones libanesas: Lebanese University, Lebanese American University, Holy Spirit University of Kaslik y Notre Dame University. Además, es de resaltar la participación de la empresa sueca Plasmatrix Materials AB, especialista en técnicas de preparación de nuevos materiales.

Debido a la actual pandemia, la reunión inicial del proyecto se celebró de manera virtual el pasado mes de febrero. En una primera fase se están analizando los métodos utilizados actualmente para el tratamiento de aguas residuales hospitalarias en el Líbano y se evaluará el nivel de cumplimiento de estos métodos con respecto a las actuales normas europeas e internacionales de referencia. Sobre esta base, las Universidades Europeas involucradas elaborarán un dosier con las medidas recomendadas, dirigido a los correspondientes Ministerios libaneses, informando sobre los estudios llevados a cabo y las actuaciones a tener en consideración.

En la siguiente fase, se formarán estudiantes, técnicos y profesores libaneses en las Universidades Europeas mediante la realización de estancias cortas, workshops y visitas a instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Este proyecto también tiene como objetivo final el de establecer una instalación pionera de tratamiento de aguas residuales hospitalarias en coordinación con cinco de las mejores universidades libanesas y evaluar su impacto social y ambiental.

En la actualidad, la Universidad de Granada participa en 19 proyectos Erasmus+ de Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior, siendo la coordinadora de 3 de ellos. En lo que respecta a Líbano, el proyecto SWaTH supone el segundo proyecto Erasmus+ de este tipo que brinda a nuestra universidad la posibilidad de trabajar con universidades libanesas en la mejora de distintos aspectos de la educación superior de dicho país.