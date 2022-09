Crónica de un incendio anunciado

El incendio que ha ocurrido estos días pasados en Los Guájares y pueblos limítrofes, con 5.100 hectáreas quemadas, no es de extrañar, ya que en los bosques de pinos existentes en estas zonas no hay desde hace décadas ningún mantenimiento, y como tampoco hay pastoreo y no se limpia, el problema está servido.

Los abajo firmantes somos propietarios de unos terrenos en la Venta del Fraile, en la carretera de la Cabra, próximos al barranco Almeiza, en la sierra de Albuñuelas y denunciamos el abandono que sufren los montes de esta zona por parte de los organismos competentes en esta materia.

Las superficies de los mencionados bosques son una alfombra de abulagas o aulagas de más de un metro de altura y altamente inflamable con el consiguiente peligro de incendio accidental y no solo por personas, coches, motos, etc. que habitualmente pasan por la zona, sino también por causas naturales, tormentas eléctricas, por ejemplo, ya que como les adjunto en la foto, el suelo es un polvorín que, unido a que los pinos están secos en la mitad inferior, lo hacen aún más peligroso.

Rogamos encarecidamente que se limpien y se mantengan, pues de lo contrario seguirán produciéndose los incendios devastadores como el sufrido recientemente.

La Junta de Andalucía despedirá a cientos de efectivos del Infoca en octubre, cuando deberían estar todo el año para la citada limpieza, mantenimiento y aprovechamiento de los bosques, junto con los ayuntamientos, y evitar estos desastres humanos y medioambientales, porque si no se hace nada, estaremos asistiendo a la crónica de un fuego anunciado.

Firmado: Manuel Francisco García Fernández, Pilar Negro López, Manuel Fernández Palma, Susana Villafranca Gallardo, Dolores Pérez Guerrero, Óscar Ruiz Mugía, Antonio Sánchez Ruiz, Salvador Requena Sánchez, Manuel Lorente Vega, Yolanda Isabel, Jaime Cevallos y Elisa Santiago Lorente.