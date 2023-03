El Granada CF volvió a sumar a domicilio para encadenar el cuarto partido sin perder fuera de casa tras salvar un dejà vu en el Carlos Belmonte. Al Albacete se le puso cara de Ponferradina tras el gol de Higinio con una asistencia de fantasía de Manu Fuster que volvía a hacer peligrar la doble ventaja inicial de los de Paco López con los iniciales tantos de Uzuni y Ricard Sánchez.

Ricard y Uzuni, Uzuni y Ricard se repartieron los papeles de goleador y asistente en cada uno de los goles para llevarse finalmente la victoria a Granada en un encuentro donde el rojo y blanco dio bastante color a las gradas del estadio albaceteño y que comenzó con un mensaje de ánimo a Jorge Molina. Estos tres puntos son oro a la espera de lo que haga Las Palmas en esta jornada de sábado en el derbi canario y lo que haga el actual líder de Segunda, el Eibar, en casa del Mirandés para cerrar el fin de semana.

Ya lo había advertido Paco López tras las dudas que se habían instalado en torno a su equipo por el empate ante la Ponferradina. Confianza plena en todos y cada uno de sus jugadores y empezó a demostrarlo ya desde el once inicial donde introdujo hasta cuatro cambios con respecto a los once que fueran de la partida en Los Cármenes. Entró el capitán Víctor Díaz por un Cabaco que se quedó en Granada tras presentar molestias de última hora. También volvió Weissman tras dejar su lugar a Molina al que el entrenador nazarí quiso premiar tras su gran actuación en Burgos y que terminó con la peor de las suertes para el veterano delantero. Otro jugador muy esperado en el once ante el Albacete era un Melendo que vivió desde el banquillo el empate contra la ‘Ponfe’ y que se quedó sin ningún minuto en una de las decisiones más polémicas técnico valenciano en la temporada.

López quiso apagar ese ‘fuego’ devolviendo la magia del ‘21’ al césped. Lo hizo acompañado de sus dos escuderos habituales, un Bodiger que se ha convertido en el jugador con más apariciones en la medular en los últimos partidos y de Pol Lozano, otro que volvía al once. Los ‘sacrificados’ fueron Puertas y Sergio Ruiz que esta vez esperarían su oportunidad desde el banco.

El partido comenzó con unos primeros minutos donde ninguno de los dos equipos lograba bajar el balón al verde para hacerse con la manija del encuentro. Sin embargo, tras esos minutos iniciales de rifar el esférico por parte de ambos conjuntos, el tridente Bodiger-Pol Lozano-Melendo empezó a carburar y el Granada a poner sobre la mesa su planteamiento del encuentro. Los de Paco López, con sus tres tenores a los mandos manejaron el balón por dentro ayudados por Callejón e, incluso, Uzuni y Weissman que bajaban a ayudar en la construcción. Esta situación fue aprovechada para que Ricard y Neva dieran amplitud a las bandas y aprovechar su recorrido y velocidad para crear peligro. Precisamente, por el perfil izquierdo de Neva llegó la primera ocasión de peligro del Granada que la tuvo en las botas de Callejón cuyo disparo raso cruzado no cogió portería. Ese plan de inicio pronto siguió dando sus frutos al Granada con, sobre todo, Pol Lozano y Melendo dirigiendo las operaciones. Sin embargo, el conjunto nazarí avisó a la siguiente con un nuevo arma, la estrategia. Lo hacía tras un balón puesto con música desde el córner de Callejón que logró conectar con un Uzuni que se lanzó al suelo para rematar en un balón que sacaba sobre la línea de gol la zaga del Albacete. Tan solo corría el minuto 6 en el electrónico y el Granada CF ya demostraba que venía sin titubeos a por el partido.

Callejón, al que le estaba funcionando caer por dentro y ayudar en la construcción, fue detenido en varias faltas donde los jugadores del Albacete llegaron tarde dejando una de ellas muy dolido al ‘9’ rojiblanco. No obstante, el colegiado decidió no amonestar a los locales en una situación que indignaba a los de Paco López. Otro al que se le vio con ganas desde el inicio fue a un Uzuni muy participativo que buscaba socios con los que crear jugadas de peligro. El Granada continuó llevando la iniciativa, pero el Albacete trató de despertar con un primer acercamiento peligroso tras un centro que no llegó a rematar nadie de los de blanco tras desviar la defensa nazarí. A partir de ahí, los locales comenzaron a soltarse unido a que la medular rojiblanca levantó algo el pie del acelerador para que los balones en largo defensa-ataque pasaran a hacerse más protagonistas. En esa faceta, avisaba, sobre todo, Ricard Sánchez, que ponía un balón largo para Uzuni en una conexión que no salía, pero que era un aviso a navegantes de lo que terminaría siendo el primer tanto del Granada.

El Granada estaba siendo mejor en líneas generales, pero el Albacete hizo aparecer a un Raúl Fernández que hasta entonces vivía con tranquilidad el desarrollo del encuentro. Lo hacía tras despejar un buen cabezazo en un córner en contra. El propio guardameta tras esa intervención puso a correr a Uzuni al que vio desmarcado que trató de levantarla para batir a Bernabé, pero el balón se marcharía alto. Entonces, en el 29’ llegó el momento de Uzuni que no había cesado en buscar su tanto y que hizo bueno un carrerón de Ricard Sánchez que la puso atrás para que el pichichi de la Liga Smartbank sumara un gol más a su cuenta particular. Poco después, en el 33’, el Albacete metió el susto en el cuerpo a los nazaríes después de que Raúl salvara a su equipo tras un disparo de Higinio que se había plantado solo delante de su portería tras un error de bulto en el marcaje por parte de la defensa rojiblanca. Por su parte, ahora sí llegó la cartulina amarilla para el local Riki tras una nueva falta sobre Callejón, que ya había sufrido varios lances en los que su infractor había quedado impune.

El final del primer parcial dejó un encuentro más abierto con unos últimos minutos vibrantes donde ya no se movió el marcador. Tras el paso por vestuarios, el Albacete trató de dar un paso adelante, pero las ocasiones más claras iban a ser nuevamente para el Granada con Uzuni de nuevo como el máximo protagonista que se apuntó un disparo desviado y a punto estuvo de aprovechar un error en el despeje con el pie de Bernabé que intentaron finalizar tanto él como Weissman que también acompañaba la jugada. Esa fue la antesala del tanto de Ricard Sánchez en una jugada perpetrada por la banda de Neva que se asoció con Uzuni que le ponía un regalo en forma de asistencia al ‘30’ para que esta vez fuera él el que anotara el segundo del encuentro. Todo parecía encaminado a una nueva victoria nazarí a domicilio, pero los fantasmas de la Ponferradina aparacieron en el Carlos Belmonte con el Albacete creciendo en torno a Manu Fuster y a un Higinio que ya había enseñado el colmillo en la primera mitad y propiciada por la desconexión visitante. Precisamente el ‘10’ manchego frotó la lámpara sacándose una asistencia con caño para Higinio que se sacaba un disparo ante el que nada iba a poder hacer Raúl.

El Granada que, antes había hecho un cambio de pieza por pieza con las entradas de Miguel Rubio y Perea por Víctor Díaz y Callejón respectivamente introducía tras el tanto en contra a Diédhiou y Puertas por Weissman y Melendo. Había resultado incomprensible la salida de Callejón que estaba siendo uno de los más enchufados en el encuentro junto a Uzuni y Paco López buscó más piernas con el ingreso de Diédhiou y Puertas. Esos cambios junto con el de uno de los goleadores, Uzuni- que vio amarilla y se pierde el siguiente partido-, por Petrovic reflejaban que el técnico valenciano elegía guardar la ropa y conservar esa ventaja que era oro para los intereses del Granada. Sin embargo, el Albacete lo seguiría intentando y es entonces cuando volvió a hacerse grande la figura de Raúl y la fortuna se alió de parte de los visitantes para que el Albacete no hiciera el empate en el 94’ con un último centro que fue cabeceado y se marchó fuera por muy poco. El Granada se repone del ‘De jà vu’ de la Ponferradina en el Carlos Belmonte para colocarse empatado a puntos con Las Palmas -que le espera el derbi canario- y a solo uno del Eibar que cierra esta jornada 32.

Ficha técnica:

Albacete Balompié: Bernabé, Álvaro R, Boyomo, Glauder, J. Alonso, Fran Álvarez, Riki, Olaetxea, Manu Fuster, Dubasin, Higinio.

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard, Víctor Díaz, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Bodiger, Pol Lozano, Melendo, Callejón, Weissman, Uzuni.

Goles: 0-1 (Uzuni, min 30), 0-2 (Ricard Sánchez, min 54), 1-2 (Higinio, min 64).

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer, del comité balear. Amonestó a Riki Rodríguez y Fuster, en el equipo local, y a Bodiguer, Miguel Rubio, Uzuni, Ignasi Miquel y Raúl Fernández del lado visitante.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 32ª jornada de Liga en Segunda División, disputado en el estadio Carlos Belmonte, ante 14.448 espectadores. Los jugadores del Granada CF salen con una camiseta de apoyo a Jorge Molina, operado en los últimos días de una lesión de ligamento cruzado anterior.