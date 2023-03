El límite de renta en las ayudas

Asistimos a otro despropósito, pues habría que evitar que se puedan conceder y aprovecharse de ayudas por situaciones calamitosas a personas vulnerables, a aquellas otras que sin necesidad les permita situarse en una situación ventajosa respecto a personas que las necesitan de verdad para afrontar mejor el encarecimiento de la vida.

Lo que planteamos o se debería corregir es: ¿Hay que tener los mismos beneficios cuando se trata de recibir/otorgar ayudas? Creo que sería necesario poner un límite en la renta, pues se supone que el fin principal debe ser para las familias más vulnerables, ante una inflación que sube hasta las nubes y asfixia cuando no empobrece más si cabe a quien le cuesta vivir y llegar a final de mes.

Es triste que no importe una fiscalización adecuada cuando se trata de ofrecer una ayuda como servicio público. Asimismo es poco ético y poco ejemplar que se beneficien quien no le hace falta...por eso no se entiende que no se limiten esas medidas para que no suponga un gasto innecesario e injusto.

Lo mismo que despilfarrar el dinero público cuando no duele derrochar porque no sale del propio bolsillo del que lo ejecuta- con un criterio de oportunismo e interés político- sino de la chistera de la política surrealista y vergonzosa, con pronósticos y asesoramientos de pocas luces que deslumbran y restan credibilidad a la buena intención de propuestas semejantes o alternativas.

Pero la ética y la moral de ciertos personajes públicos raya el cinismo cuando miran para otro lado. Lo mismo que cuando se trata de dietas y otros complementos, que no se controlan como es debido, ni tienen que rendir cuentas, y entonces podemos delatar que son privilegios discriminatorios, prebendas con respecto al trato común del resto de los mortales. En definitiva, hay que ser solidarios, pero controlar la insolidaridad de aquellos usureros que se aprovechan como si fuese un negocio y por lucro personal. Juzguen ustedes.