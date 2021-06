La feria ‘Crearte Granada DIY’ se celebra desde el viernes en Fermasa

Tras varios meses sin actividad debido a la pandemia, poco a poco Fermasa va retomando su normalidad. Si hace unos días ya se celebró en sus instalaciones un evento extraferial como el Graum Festival, que resultó un éxito, este fin de semana ya organiza una feria propia. Y lo hace a lo grande, ya que el recinto ferial acoge la décima edición de ‘Crearte Granada DIY’, una feria que se ha convertido en referente en España en el ámbito denominado do it yourself (DIY), hazlo tú mismo, disciplina que aglutina cada más seguidores.

Patchwork, labores, manualidades, scrap, artesanía y artes plásticas se dan cita en la Feria de Muestras de Armilla-Granada durante los días 11, 12 y 13 de junio en lo que será la primera feria de este sector que se celebra en el país de forma presencial tras el parón total provocado por el Covid-19. Son disciplinas artesanales que han pasado de generación en generación y que encuentran este fin de semana en Granada un punto de encuentro para personas de todas las edades y provenientes de cualquier ciudad del país.

Durante esta décima edición de Crearte, el público tendrá la oportunidad de encontrarse con algunos de los artistas más reconocidos del DIY en España, pero, además, podrá asistir a dos muestras que tienen mucho que ver con la creatividad. Una, el Gran Mercado de las Pulgas, con expositores de antigüedades, decoración y vintage; y la otra Muestra de Arte, una exposición organizada por Toartists.

Como es lógico, Fermasa aplicará durante todo el fin de semana todas las medidas de seguridad y prevención anti-Covid-19 recomendadas por las autoridades sanitarias, incluida la obligatoriedad del uso de mascarillas en todo el recinto.

Cien expositores

En esta edición tan especial, Crearte crece en número de expositores en sus más de 9.000 metros cuadrados de exposición. Será casi cien tiendas y marcas, procedentes de toda España, que exhibirán productos y técnicas indispensables para la realización de patchwork, scrap, costura, punto de cruz, encaje de bolillo, artesanía, labores, manualidades, entre otras especialidades. Habrá mercerías, pasamanerías, abalorios, filigranas, academias de corte y confección, revistas especializadas, artesanos, anticuarios o minoristas, así como para impartir talleres y cursos a los que el público puede asistir previa inscripción

Así, artistas de fama internacional en este ámbito como Montse Forcadell, Olga González, Jacqueline Bahí o Malgozzata J. Jenek ofrecerán monográficos inéditos mientras que también destacan las exposiciones de la Asociación Francesa de Patchwork, la Exposición Denin con la ACTM (Asociación Creadores Textiles Madrid) y la Exposición de muñecas Nancy Flamencas de Vicky.

La principal novedad de este año será la gran apuesta por el scrap, una de las disciplinas más modernas del DIY y a la que Crearte dedicará el encuentro ‘Andalucía Scrapea’, que organiza en colaboración con SDNArt y en la que participarán artistas punteros como Alazne Vales, Obed Marshall y Yo no lo tiraría.

Paralelamente a este encuentro, que desarrollará durante los tres días de feria, tendrán lugar, como en otras ediciones, quedadas como ‘Andalucía Cose’, con 80 personas inscritas de lugares procedentes de Barcelona, Madrid, Tenerife, Salamanca, Valencia o las diferentes provincias andaluzas, y ‘Andalucía Bolillea’, que sobrepasa las 200 personas, así como la ‘VII Pasarela de Moda’.

Además, son dignas de resaltar las exposiciones de trabajos, artes plásticas, la pasarela de moda patchwork, monográficos con los mejores quilters, talleres organizados por los expositores, encuentros y otras muchas actividades que harán las delicias de los amantes de todas estas habilidades.

Crearte permanecerá abierta de 10:30 a 19:30 horas el viernes y el sábado mientras que el domingo estará de 10:30 a 15:00 horas. El precio de la entrada general será de 5 euros y para grupos (mínimo 20 personas) de 3,5 euros.