El Covirán Granada dispone de un presupuesto superior a los tres millones para su año en ACB

El Covirán Granada cuenta con más de tres millones de euros de presupuesto para la temporada 22/23. Para ser más exactos, son 3.200.000 euros el dinero del que dispone la entidad para su estreno en la ACB, según ha afirmado Óscar Fernández-Arenas, presidente del club granadino, en la mañana de este miércoles en el desayuno informativo ofrecido a los medios de comunicación. Una cuantía que, obviamente coloca a los rojinegros al final de la lista en cuanto a presupuestos, pero una cuantía más que suficiente para confeccionar un proyecto, cuanto menos, ilusionante.

"No vamos a llorar porque seamos los últimos en presupuesto", ha asegurado Fernández-Arenas a lo que ha añadido que ese dinero del que se dispone "aun no es cerrado, vamos a intentar alcanzar una cuantía mayor". Entre otros datos, también se ha señalado que, de esos tres millones de euros, dos corresponden a la masa salarial destinada al primer equipo.

Respecto a la confección de la plantilla, el plano económico ha sido un claro factor determinante a la hora de buscar los fichajes. "El papel del club ha cambiado, está claro. Hay jugadores por los que ni se pregunta. Hemos encontrado jugadores que son de muy buen nivel, tienen experiencia y, sobre todo, que es una apuesta de ellos el venir aquí. Luke Maye pasa de jugar competición europea a jugar en un recién ascendido. Son apuestas suyas, porque todo lo que han escuchado de aquí es bueno. Ha sido un verano muy largo, muy duro a nivel de trabajo, pero no podía ser de otra manera. Antes elegíamos a quiénes queríamos, ahora el componente económico te limita. Aun así, estamos muy contentos con lo que hemos fichado", ha señalado Pablo Pin en relación a la partida presupuestaria del equipo.

Siguiendo con el presupuesto, el presidente del club rojinegro ha querido agradecer el apoyo que reciben por parte de más de 100 empresas granadinas, de las cuales ha destacado que "algunas han firmado un contrato de patrocinio para dos años, detalles que han hecho que hoy estemos aquí, que lleguemos hasta la ACB".

Lejos del entramado empresarial de la ciudad, las instituciones son un eje fundamental para la sostenibilidad económica del club. "Tanto el Ayuntamiento de Granada como la Junta de Andalucía y Diputación han aportado su parte. Aunque no ha querido dar cifras concretas, Fernández-Arenas ha señalado que por parte del gobierno andaluz, "se reparte de forma equitativa entre los clubes que disputan ACB, es decir, Betis, Unicaja y nosotros recibimos lo mismo. Por otro lado, nosotros siempre hemos sido previsores en este aspecto y cuando llegamos a la LEB Oro ya hablamos de una determinada cuantía con el Ayuntamiento si llegábamos a ACB. Se acordó una cifra y se ha cumplido con ella, de hecho la documentación ya está entregada en la ACB. Por último, con Diputación hay una partida importante apalabrada, pero aun no está firmada. El escalafón en cuanto a inversión sería Ayuntamiento en primer lugar, Junta de Andalucía y Diputación".

Tratar que los encuentros de ACB y LaLiga no coincidan

Durante el desayuno informativo han sido numerosos los temas que se han tratado, pero hay uno que incumbe a todos los aficionados al deporte granadino, concretamente a los del estadio vecino. A preguntas de los periodistas, Óscar Fernández-Arenas ha reconocido que por parte del club "siempre estamos abiertos" para modificar horarios. La posibilidad de que los partidos del Covirán Granada en casa coincidan con los del Granada CF, sobre todo en horario, obliga a ambas entidades a tratar de llegar a un acuerdo para cambiar la hora de juego.

"Cuando veamos el calendario veremos la posibilidad de tratar de que no coincidan los partidos. Si conseguimos que el granadino entre a las cuatro de la tarde a Los Cármenes y salga a las nueve del Palacio pues sería lo ideal. Lo importante es que se disfrute del deporte granadino al máximo durante el fin de semana".

Por parte de la ACB, los horarios de los encuentros de todas las jornadas ya están establecidos, aspecto que la LaLiga va determinando con un mes de antelación, aproximadamente, por lo que pueden darse discrepancias. "Hablaremos con la ACB o con la LaLiga ya que es un problema si coinciden, sobre todo en temas de seguridad. Con la FEB nunca hemos tenido problemas, pero no sabemos que pasará en Liga Endesa".