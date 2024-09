El concejal de Baza que comentó que "los gitanicos nunca han sido muy trabajadores" pide disculpas públicamente

El concejal de Mantenimiento en el Ayuntamiento de Baza, Rafael Azor, ha pedido disculpas públicamente este lunes por el comentario que realizó en sus redes sociales particulares sobre el concierto que el dúo Camela había realizado dos días antes en el campo de fútbol de la Alameda. El edil expresó que "los gitanicos nunca han sido muy trabajadores y anoche tampoco. Una hora y poco de concierto, con la entrada algo cara para lo que fue. Unos músicos con 30 años de carrera dan para más". En este inicio de semana ha querido matizar sus palabras.

“Quise manifestar que había sido un concierto flojo por varios motivos y me dirigí a los componentes del grupo en tono amigable y en la confianza que tengo con los componentes de Camela, a los que contraté en su momento en dos ocasiones cuando tenía una discoteca. Y a los pocos minutos de publicarlo me di cuenta que mis palabras podían interpretarse como si yo quisiera ofender a la comunidad gitana. Por eso lo corregí rápidamente, porque yo ni tengo ningún motivo, ni he querido nunca, ni quiero de ninguna manera acusar de nada a esta comunidad, en la que tengo muchos amigos, con los que me he criado y con los trabajo cada vez que puedo. Había dormido poco, era muy temprano y cometí un error al utilizar las palabras, y en cuanto fui consciente lo corregí”, ha manifestado Azor. El concejal bastetano ha pedido perdón "por si alguien se ha visto ofendido por esas palabras que, como digo, corregí rápidamente". "El primer arrepentido de lo que hice soy yo, pero no ahora, en esta rueda de prensa, sino a los pocos minutos de escribirlas en la misma mañana del domingo”, ha insistido.

“Jamás pensé que esto podía llegar donde ha llegado. He intentado explicarme en los medios que me han llamado, pero mis explicaciones y mi arrepentimiento no les sirve. Me da la sensación de que solo se busca un rédito político que espero no consigan”, ha declarado el concejal, que ha concluido sus declaraciones con otra disculpa por su comentario.

Sus compañeros defienden "el derecho a rectificar"

El alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, y los componentes del equipo de gobierno han acompañado a Azor durante su intervención. En nombre de todos, Ramos ha vuelto a lamentar y rechazar el "comentario racista de su compañero Azor en sus redes sociales privadas", unas palabras con las que "ni se sienten identificados, ni comparten, ni quieren verse implicados pues se realizaron de manera totalmente independiente en un foro particular ajeno a los órganos municipales". Al mismo tiempo, todos los miembros del equipo de gobierno defienden unánimemente "el derecho a rectificar y a pedir disculpas de su compañero, algo que él mismo hizo en cuanto tuvo constancia de la dimensión de sus comentarios".