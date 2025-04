Pablo Pin: "Si el equipo no ha caído ya mentalmente, no va a caer"

Sin acierto no hay gloria. Así de claro se ha expresado Pablo Pin en rueda de prensa tras la derrota ante el Barcelona. El técnico del Covirán Granada ha señalado los bajos porcentajes en el triple y los fallos en algunas "finalizaciones sencillas" como uno de los puntos que han acabado decantando el resultado. Así mismo, el entrenador ha alabado la actuación de jugadores como Bezhanishvili u Omar Silverio, mientras que se ha mostrado contento por la entrada en rotación de Agustín Ubal. Respecto a la permanencia, Pin ha mantenido que el equipo seguirá trabajando al 200% a pesar de los resultados y la cruda realidad que marca la clasificación.

Valoración del partido: "Nuestra entrada no ha sido nada buena, sobre todo a nivel defensivo. Hemos anotado 26 puntos, pero recibir 33 en un periodo es mucho. A partir de ahí, hemos visto otra cosa totalmente diferente. En muchos momentos le haces defensas muy buenas y te anotan, eso pasa con los equipos grandes. La calidad individual es tan alta que te anotan. A partir de ahí hemos hecho un partido más solido en defensa. Algo que ha marcado mucho el partido para nosotros han sido cinco o seis triples abiertos que se salen de dentro. Hemos fallado algunas finalizaciones sencillas bajo aro que si cuentas son entre 15 y 20 puntos. Otra vez hemos hecho un partido bastante serio y hemos conseguido meter a Agus en la rotación. Hemos hecho otro buen partido, pero jugamos contra equipos de Euroliga y se necesita tener mucho acierto para ganar".

Incidencia de Bezhanishvili: "Han hecho un partido bastante serio. Sobre Gio, no solo hoy, excepto el primer día que llevaba un entrenamiento, el resto de los días ha aportado muchísimo. Aporte mucho que no se ve. Parece que no está, pero sí lo está. En el día a día aporta también mucho y creo que hemos acertado con él.

¿Salvación imposible?: "Quedan siete jornadas y cuatro de diferencia, nosotros tenemos que seguir pensando en el siguiente partido. Cuando quedaban siete y ocho partido hacer unos años se hablaban de finales y tanto en aquel momento como en este seguiré pensando en el partido a partido. Seguiremos trabajando al máximo, independientemente de los resultados o del momento de la temporada".

Situación mental del equipo: "No tengo miedo a que caigan mentalmente. Si no se ha caído ya mentalmente no se va a caer. Veo difícil que lo que nos ha pasado le haya pasado a algún equipo antes. No llegamos a la victoria, pero este equipo y estos jugadores me dan motivos para seguir trabajando con ellos a tope. La circunstancia que ocurrió con Gian afectó mucho al grupo. Ves sufrir a un compañero. Si el equipo no se ha caído no se va a caer, otra cosa es que nos de para ganar o no más partidos".

Compensar la ausencia de Rousselle en pista: "Nos falta nuestro base titular. Nos lleva faltando mucho tiempo. Quítale al Madrid a Campazzo o al Tenerife a Marcelinho. De aquí al final, si Sergi no se recupera, vamos a ir a meter a Agus, vamos a confiar a tope en él. Es lo que hay. Sobre Jonathan, es un profesional increíble. Es un jugador que está implicado a un nivel más personal".