Fran Escribá: “Nos hubiera gustado tener más presencia en ataque”

El Granada gana a domicilio al Albacete (1-2) y vuelve a hacer creer a su afición, que hacía mucho tiempo que no veía una victoria a domicilio. Asalta de forma momentánea el play off a la espera de lo que hagan Huesca y Almería.

Valoración: “El partido se ha resuelto en acciones individuales. Nos hubiera gustado tener más presencia en ataque. Había que meter un puntito de intensidad y lo hicimos en los últimos minutos”.

Afición:” Hemos incidido en su importancia en la charla. Mucha gente en coches, además de los de autobús. Ha habido gente que ha hecho un esfuerzo muy grande en un Domingo de Ramos, una fecha tan señalada en Granada. El desplazamiento es relativamente cerca, esto también ayuda. Les hemos dado motivos para que nos apoyen”.

Pivote: Como entrenador piensas que te has equivocado poniendo a Martin de pivote. Tácticamente no es un ancla. Muchas veces pierde dinamismo. En su selección juega más ahí porque tiene llegada. Lo que me cabrea son las veces que lo hemos hecho y piensas que te has equivocado”.