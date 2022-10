Cómo evitar engaños en las reparaciones urgentes

Olvidarse las llaves dentro de casa o arreglar una pequeña avería puede salir muy caro. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recibe cada año miles de denuncias relacionadas con las reparaciones urgentes por precios abusivos o falta de información. La OCU da tres consejos para evitar engaños en las reparaciones urgentes.

Lo primero es buscar un profesional de confianza, ya que muchas veces, en anuncios de servicio urgente de cerrajería o de electricidad derivan a la centralita de una empresa de otra ciudad y luego el técnico tiene que recorrer muchos kilómetros, por lo que se puede "inflar" el concepto de desplazamiento. Por eso, la OCU recomienda avisar a "profesionales de confianza o de tu barrio". "De este modo, si surge una urgencia te resultará mucho más sencillo actuar con rapidez, pero con la tranquilidad de que no metes en tu casa a un técnico sin escrúpulos ni ética profesional", apuntan desde la OCU.

También aconseja pedir un presupuesto previo. Aunque en ocasiones no querrán facilitar ninguna información, la OCU insiste en que se debe pedir un presupuesto aproximado, que al menos incluya el precio del desplazamiento, el coste de la mano de obra y algún otro concepto extra. Si no lo quieren facilitar, la OCU aconseja no contratar el servicio y contactar con otra empresa más transparente. También considera que es importante no conformarse con el primer presupuesto y pedir varios, ya que el precio puede variar. "Cuando el precio quede abierto porque el técnico tenga que analizar y valorar la avería, puedes rechazar el presupuesto que te de en tu domicilio, en cuyo caso sólo tendrás que pagar los costes de desplazamiento, previamente acordados", indica la OCU.

Por último, la OCU recomienda que si no se está conforme, no se firme nada. "Algunos técnicos, relacionados con empresas de dudosa ética profesional, se aprovechan del desconocimiento de los consumidores para aplicar determinadas artimañas. Por ejemplo, cuando no nos han dado un presupuesto telefónico y firmamos una orden de reparación en blanco, pueden anotar después un precio abusivo", advierte la OCU.

Para evitar problemas, la OCU también recuerda que "aunque los precios no están regulados por ningún organismo y las empresas tienen libertad en este sentido, no pueden cobrar hasta 500 euros más, como ocurre en ocasiones, solo por no haber exigido repetidamente un presupuesto previo". "El técnico tiene la obligación legal de llevar las tarifas por escrito. Si desconfías del precio que te da, exígele que te muestre la hoja de tarifas -con los datos y el sello de la empresa-. Si el técnico ya ha realizado la reparación pero consideras que el precio final es abusivo, no firmes la factura. No obstante, aunque sea sin firmar, consérvala: la necesitarás para reclamar. Recuerda que cualquier reparación cuenta con una garantía de tres meses. No te dejes intimidar. Si se produjera una situación violenta, no dudes en llamar a la policía", aconseja también la OCU.