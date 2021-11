El comité de expertos se reúne por primera vez en dos meses para tratar el pasaporte Covid

La Junta de Andalucía reunirá este viernes, 26 de noviembre, al Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, conocido como 'comité de expertos', por primera vez desde el pasado 28 de septiembre, fundamentalmente para abordar la aplicación del certificado Covid de vacunación, y sin previsión de acordar restricciones de aforos u horarios pese al aumento de la incidencia acumulada de casos de contagios en la comunidad autónoma, que este jueves ha rozado los 1.000 nuevos contagios en 24 horas, la cifra más alta en un día desde principios de septiembre.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, confirmó el pasado martes, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que el conocido como comité de expertos que asesora a la Junta en la pandemia iba a reunirse este viernes, a partir de las 11:30 horas, en el Palacio de San Telmo de Sevilla, y que en esa sesión, en base a los informes técnicos que se han solicitado, se abordará la adopción de medidas de "corte preventivo", como la presentación del llamado "pasaporte Covid" para el acceso a determinados eventos o a centros hospitalarios y residencias de mayores.

Jesús Aguirre confirmó que la evolución de la pandemia en Andalucía, al hilo del aumento progresivo y sostenido de nuevos contagios diarios, era "preocupante" aunque "no alarmante", dado que no se estaba reflejando en igual proporción en los niveles de hospitalización e ingresos en unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y en esa línea, y teniendo en cuenta la alta cobertura de vacunación que ha alcanzado la comunidad autónoma --con un 91,5% de su 'población diana', aquella mayor de 12 años de edad, con pauta completa--, no se prevé la aplicación de "medidas restrictivas" nuevas en la cita de este viernes.

Andalucía en su conjunto permanece desde el pasado 21 de octubre en nivel cero de alerta sanitaria, lo que implica la supresión de límites de aforos y de horarios en comercios, hostelería y actividades de todo tipo.

La Junta sí tiene previsto plantear al comité de expertos este viernes "incorporar progresivamente el pasaporte Covid en Andalucía como medida preventiva ante determinadas situaciones, más si cabe cuando la vacuna ya está al alcance del 100% de la población", según ha señalado este jueves el consejero Jesús Aguirre en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde ha defendido que "los informes técnicos nos avalan perfectamente", por lo que en la Junta esperan "conseguir el plácet" necesario del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para "empezar a utilizar el pasaporte Covid en determinadas situaciones".

El pasado martes, el consejero avanzó que la idea de la Junta era comenzar planteando la obligatoriedad de presentar el certificado o pasaporte Covid para el acceso a determinados eventos o a centros hospitalarios y residencias de mayores.

El pasado mes de agosto, la Junta planteó en una orden limitar el acceso al interior de los establecimientos de esparcimiento y de hostelería con música a aquellas personas que pudieran acreditar estar en posesión del certificado Covid, o haberse realizado una PCR o test de antígenos con resultado negativo en las últimas 72 horas, si bien la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Granada, denegó la ratificación judicial de esa medida, una decisión que posteriormente avaló el Tribunal Supremo.

El consejero de Salud y Familias entiende que la situación ahora es distinta a cuando el TSJA rechazó esa medida de la Junta, ya que la posibilidad de vacunarse está al alcance "del 100 por cien" de la población diana --aquella mayor de 12 años de edad--, de forma que "quien no se vacuna es porque no quiere", según ha remarcado este jueves.

Evolución negativa de la pandemia

La reunión del comité de expertos coincide con una evolución negativa de la pandemia en el conjunto de España, y también en Andalucía, que, aunque presenta una tasa de incidencia menor a la media nacional, ha registrado este jueves 25 de noviembre un total de 983 contagios de coronavirus en 24 horas, más que los del jueves pasado (737) y mayor cifra desde principios de septiembre, así como ha notificado dos nuevos fallecimientos, uno más que el miércoles y más que siete días antes, cuando no se registró ningún deceso.

Además, la tasa de incidencia de casos confirmados de Covid-19 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días ha seguido aumentando un día más, en esta ocasión en 6,2 puntos, hasta situarse en 83 casos, superior a los 56,4 del mismo día de la semana pasada y el dato más alto desde el 16 de septiembre (83,5).

En cambio, Andalucía ha registrado este jueves una bajada de nueve hospitalizados por Covid-19 respecto al miércoles, para situarse en un total de 257, lo que supone un aumento de 51 en la comparativa intersemanal, mientras que los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) disminuyen en tres hasta 47, diez más que la semana pasada.