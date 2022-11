Los comercios atisban un Black Friday "nefasto" y una Navidad con demasiada incertidumbre

La Navidad cada vez está más cerca. A penas queda un mes para celebrar la Nochebuena y con la fiestas a la vuelta de la esquina llegan las ansiadas, aunque a veces aterradoras, compras navideñas. Los escaparates ya están plagados de adornos, guirnaldas, luces y, sobre todo, ofertas, porque antes de llegar a la Navidad hay que pasar por el Black Friday. Los comercios buscan la forma de atraer a la mayor cantidad de consumidores posibles en una campaña navideña marcada por la incertidumbre.

La inflación, la incertidumbre económica y el impacto de la crisis energética ha derivado en una gran precaución por parte de la ciudadanía. En España, la Tasa de Ahorro se sitúa en el 16,1% según los últimos datos, referentes a octubre, aportados por el Instituto Nacional de Estadística. Esto quiere decir que los hogares españoles han ingresado más de lo que han gastado, las compras ya no se realizan tan a la ligera, por lo que las previsiones para la Navidad se atisban con gran preocupación por parte del comercio local.

"Prevemos que el consumo se detenga tal y como ha ocurrido después del verano. La población está comprando solo lo estrictamente necesario y básico, no están haciendo grandes gastos y creemos que esta tendencia se mantendrá durante la Navidad", explica Miguel Moreno, secretario general de la Federación Provincial de Comercio de Granada.

La subida de los precios tiene en jaque a un comercio de proximidad que ve impotente cómo siguen siendo los primeros de la cadena en sufrir las consecuencias de factores externos incontrolables. "Si los precios ya vienen subidos de nuestros fabricantes, nosotros tenemos que trasladarlos al consumidor, es inevitable, no podemos hacer otra cosa. Vivimos en una incertidumbre constante. Hasta que los consumidores no tengan unas ciertas garantías no van a volver a gastar dinero. Aun no nos hemos recuperado de la pandemia y ahora tenemos que sufrir la subida del IPC. Nuestro sector es el primero que falla, el primero de la cadena en caer y luego todo es una rueda. Cuando queramos arrancar de nuevo, puede que el consumidor se encuentre que no hay productos".

Desde el sector miran con cierta preocupación esta campaña navideña. Sin terminar de recuperarse de las consecuencias de la pandemia del Covid-19, los comercios no piden ayudas directas para sus negocios, sino estabilidad para la ciudadanía. "Queremos que el consumidor tenga una seguridad, que sepa cuánto va a tener que pagar en sus facturas, que pueda pagar su hipoteca. Cuando el consumidor conozca cómo irá su vida, entonces podrá acudir al comercio a comprar. Si no saben si van a llegar a fin de mes, no se pueden plantear ninguna compra fuera de la necesaria en Navidad".

Black Friday con menos ofertas, pero con previsión de crecimiento

Los comercios cada vez adelantan más sus ofertas para el Black Friday. Días antes del famoso Viernes Negro, ya se han podido ver descuentos más que suculentos con la clara intención de estimular la compra de los consumidores, unas "rebajas" que este año han crecido hasta el 18% de media según las predicciones para la campaña de Navidad de 2022 realizada por 'Salesforce'. A pesar de lo tentador que es poder aprovechar estos descuentos para adelantar las compras navideñas, la sociedad presenta una división de opiniones respecto al Black Friday.

El 42% de los consumidores ya ha planificado anticipar sus adquisiciones para Navidad, sin embargo, la inestabilidad de la situación económica lleva muchos usuarios a esperar posibles ofertas de última hora, quizás algo más "agresivas", una esperanza que puede quedarse en un simple deseo por la evolución de los precios de los últimos días. El lunes 21 de noviembre arrancó la conocida Black Week, semana en la que los comercios comenzaban a sacar a la luz sus promociones, sin embargo, según un estudio de la OCU en el que se ha analizado la variación de los precios de más de 16.000 productos en el último mes, tan solo un 2% de los mismos eran más baratos el pasado lunes que en días anteriores. A esto hay que sumarle que el 61% de los productos no ha variado su precio entre el 22 de octubre y estos días de Black Week.

A pesar de que las previsiones parecen no ser buenas, según el 'Informe Black Friday 2022' realizado por Webloyalty, el gasto online sí que crecerá un 25% este año. En concreto, el documento refleja una previsión de crecimiento del número de compradores, tanto para el Black Friday con una subida del 18% como para el 'Cyber Monday' con un 11%. El estudio también muestra que el ticket medio 'online' aumentará de forma considerable hasta los 160 euros para este Viernes Negro.

Aun así, la incertidumbre sigue siendo la nota predominante, en especial para el pequeño comercio. Desde la Federación Provincial de Comercio de Granada se muestran en contra de este formato de venta "importado". "Las grandes empresas pueden hacer ese tipo de descuentos y a nosotros solo nos queda adaptarnos para no quedarnos atrás y tratar de conseguir algunas ventas. Se espera un Black Friday nefasto. Los descuentos no son tan llamativos como en años anteriores porque no tenemos tanto margen de beneficio como en años anteriores".

Menos consumo y menos contratos

Con unas previsiones de ventas inferiores a las de otras campañas, el empleo para estas fechas también sufre la repercusión de la incertidumbre económica que vive el país. La caída de la contratación para la campaña navideña en Andalucía será 1,4 puntos más pronunciada que la media nacional. Los contratos que se generarán en la comunidad autónoma durante la Navidad serán más de 77.000, un volumen inferior al registrado el año anterior donde se llegaron a firmar hasta 95.000 contratos.

A nivel provincial, Sevilla será la que más contratos registre con un total de 17.520 firmas. En el caso de Granada, serán 8.450 los empleos que se generen durante las fiesta navideñas. Aunque se notifica un claro descenso, la provincia granadina es una de las que registra niveles más moderados con una caída del 14% respecto a la Navidad de 2021.