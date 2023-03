España es el país de la Unión Europea que más consume carne. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los españoles suelen comer, individualmente, cerca de 50 kilos anuales y gastar una media de 350 euros. Pero, este escenario parece estar cambiando y cada vez más se ven personas adheridas al vegetarianismo y veganismo.

El informe más reciente 'The Green Revolution', elaborado por Latern en 2021, hace un estudio sobre la alimentación no omnívora - vegana, vegetariana y flexitariana -. De acuerdo con los datos, ha habido un crecimiento del 34% de personas que no comen carne en los últimos cinco años (2017-2021). La mayoría son mujeres -una de cada ocho se consideran veggie- e individuos entre 25 y 34 años, entre los que este estilo de vida llega ya al 16,5%.

Granada cuenta con varias opciones de restaurantes vegetarianos para atender a este público. A continuación ofrecemos una lista con cinco restaurantes veganos en Granada recomendados por TripAdvisor.

1. Raíces

Situado en la avenida Pablo Picasso de Zaidín, Raíces fue abierto en 1982 y es considerado el primer restaurante vegetariano de la provincia de Granada. Empezó en un lugar muy pequeño, pero luego ha conquistado al público, especialmente los más jóvenes. Con el tiempo se convirtió en referencia dentro de la ciudad como una de las mejores opciones para veganos y vegetarianos. Está abierto de lunes a martes, de 13:30 horas -16:00 horas y 21:00 - 23:00 horas, y los domingos de 13:30 horas -16:00 horas.

2. Restaurante Vegano Hicuri

El Restaurante Vegano Hicuri sirve diferentes tipos de platos veganos, de croquetas de espinacas, lasaña y pizzas vegetales, hasta postres caseros. Además, la decoración es un atractivo más por tener paredes con pinturas callejeras coloridas. Se encuentra en el Barrio del Realejo, en la esquina de la Plaza Girones con la calle Escolástica, y está abierto de lunes a sábado, de 13:00 a 23:00 horas.

3. El Ojú

Funciona desde 2015. El Ojú ofrece a quien no come carne la opción de seguir la tradición española del tapeo. El restaurante sirve tapas veganas y es perfecto para reunir a los amigos. Hay allí una estantería llena de libros a disposición para que puedas sentarte a leer y exposiciones de obras de artistas. Se encuentra en la calle General Narváez y está abierto de martes a domingo, de 13:30 -17:00 horas y 20:00 -00:00 horas.

4. El piano

El piano es un pequeño espacio que sigue el lema de “ofrecer comida del mundo y para todo el mundo”. Sirven recetas veganas españolas e internacionales, sea más sencillas, como la tradicional tortilla de patatas (sin huevos, por supuesto), o más elaboradas. Ofrece la opción de comer el plato o probarlo en raciones más pequeñas, por eso también es un buen sitio para tapeo. Está ubicado en la calle Santiago, en el barrio del Realejo, y puedes elegir si quieres comer allí o llevar a casa.

5. Wild Food

Este restaurante tiene una cocina totalmente basada en productos vegetales. Puedes desayunar, almorzar o cenar, hay opciones para todos los momentos del día. Se encuentra justo en el centro de Granada, en la plaza Isabel la Católica, y está abierto de lunes a domingo, de 9:00 a 00:00 horas.