El sushi es tendencia en todo el mundo, y también en Granada se ha incorporado a la oferta de restauración. La opción japonesa adquiere cada vez más adeptos, y también son cada día más los curiosos que se atreven a probarla. En Granada capital hay muchas opciones para degustar sushi y descubrir nuevos sabores y texturas. Los clientes, sean locales o turistas, dejan sus referencias en TripAdvisor, que cuenta con un buen listado de recomendaciones para que aquel que no se decida, sepa dónde ir. Así, estas son las cinco mejores opciones para comer sushi en Granada, según TripAdvisor:

1. Aisushi Restaurante

Este restaurante que ofrece sushi se encuentra en la calle Arabial, 54. Ocupa el primer puesto en el ranking de mejor valorados en TripAdvisor y los clientes destacan el buen trato del servicio, la cuidada presentación y la calidad del producto. Los clientes valoran la experiencia en muchos casos como algo "increíble". Una clienta comentaba el acierto que fue en su caso probar el 'uramaki de atún picante' o las 'gyozas de pato'. La primera opción es recomendable para aquellos amantes del pescado crudo y la segunda, para los que prefieran unas empanadillas de carne con un toque diferente.

2. Masae

"El trato hacia el cliente, la comida y el local, son simplemente maravillosos", relataba una comensal en TripAdvisor. Solo leyendo estas declaraciones ya apetece probarlo. Este restaurante se encuentra junto al Palacio de Los Patos, en el Callejón Antonino, 6. También cuentan con un local alternativo para pedir comida a domicilio, en su web están disponibles ambas opciones. Este restaurante tiene una amplia variedad para probar en cada ocasión un plato diferente. El Restaurante Masae ha recibido un Solete de Guía Repsol por su calidad, y algunos clientes relatan que "es lo más parecido a estar en Japón".

3. Kiāto

Si el nombre parece algo extraño, los propietarios explican su filosofía en su página web: "El Ki (...) es la fuerza del universo que está en todas partes y en constante cambio, evolucionando y adaptándose. Āto, por otro lado, significa arte en japonés. Nuestra percepción de la cocina va de la mano con este significado". El local se encuentra en la calle General Narváez, 8. Sus clientes han destacado la calidad del pescado, el sabor de los 'niguiris' y el profesional trato de los trabajadores, "toda una experiencia gastronómica".

4. Restaurante Burbu Centro

Un lugar acogedor que cumple con las expectativas de los comensales. Este restaurante se encuentra en la calle Mesones 50. Para los que deseen un bocado de cocina nipona sin caer en 'cualquier local' del centro. Los clientes han destacado el "ambiente zen" que se percibe en el lugar, lo cual da a entender que es un contexto ideal para una cita tranquila o una comida relajada. De la carta no se puede dejar de pedir el 'tartar de atún', que varios clientes han recomendado en comentarios.

5. Japonés Kirin

Este restaurante no deja indiferente siquiera en la primera visita. Situado en la calle Pedro Antonio de Alarcón 23, es una buena opción para aquellos que deseen una comida sin mucha espera. Los clientes destacan la rapidez del servicio, y un comensal hacía una "mención especial a las setas", por lo que apuntan a ser un imprescindible. Ofrecen también servicio a domicilio y según las referencias la carta es bastante amplia, por lo que se puede elegir entre multitud de opciones, y sorprender al gusto con la variedad de sabores.

Todos los lugares de esta lista cuentan con opciones vegetarianas, opciones veganas y opciones sin gluten, según la web de TripAdvisor. Como se puede observar, la cocina japonesa no deja escapar a ningún tipo de paladar, así que no hay excusa para probar esta gastronomía si aún no se ha hecho. Desde arroz, fideos, gyozas, makis... pasando por una infinidad de delicias. ¡Se hace la boca agua solo de pensarlo!