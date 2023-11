La Plaza de Toros de Granada cierra la temporada musical con 130.000 espectadores en 18 conciertos

La programación musical de la Plaza de Toros ha situado a Granada como una de las ciudades de referencia de la música en vivo en España durante 2023 con la celebración de 18 eventos de primer nivel y la asistencia de 130.000 espectadores, lo que viene a confirmar su importante dimensión cultural y proyección.

Así lo ha destacado en un comunicado Provenue, la empresa gestora de los eventos no taurinos del histórico recinto granadino, que junto a Taurina de Granada, sociedad familiar propiedad de la Plaza de Toros, han venido realizando en los últimos años "un enorme esfuerzo de promoción ante la industria musical que se ha materializado ahora con una intensa programación de cinco meses en los que han pasado por el escenario granadino artistas del nivel de Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Manuel Carrasco, Melendi, Mora y Saiko, entre otros, como parte de sus giras nacionales".

La oferta musical de Granada se sitúa en el siguiente escalafón detrás de las grandes urbes nacionales, lo que además de posicionar a la ciudad como referente cultural se materializa en un importante impacto económico. Se estima que los visitantes atraídos a Granada por la oferta musical de la Plaza de Toros han gastado en la ciudad unos cuatro millones de euros y la facturación con proveedores locales de servicios a los eventos ha alcanzado el millón y medio, incluyendo la contratación de medio millar de trabajadores.

El año 2022, todavía afectado por las secuelas de la pandemia, la programación sumó doce espectáculos y en torno a 80.000 espectadores, lo que viene a confirmar el éxito alcanzado en 2023 con más de cinco millones de euros de recaudación por entradas vendidas. De acuerdo con datos del Anuario de la Música en Vivo 2022, la facturación neta de la música en vivo por venta de entradas en Granada en 2022 fue de siete millones de euros, lo que evidencia la importancia de la Plaza de Toros como eje de la oferta musical en la ciudad.

Mejoras en el coso granadino

Esta temporada, además, se han acometido sensibles mejoras en el recinto para mejorar la experiencia del público y los artistas y las condiciones de trabajo a las producciones. Las principales han sido la instalación de césped artificial para cubrir el albero y permitir una mayor limpieza y comodidad de los asistentes, nuevos accesos para 'front stages' y 'Golden rings' a fin de acomodar la entrada del público más incondicional, nuevas infraestructuras de soporte a departamentos de producción en backstage o la apertura de la nueva web de venta de entradas del recinto.

En este cierre de la temporada, tanto Provenue como Taurina de Granada han querido "agradecer y reconocer el trabajo de tantas personas, dentro y fuera de su organización, para el efectivo desarrollo de la programación: desde el apoyo de Ayuntamiento de Granada, a través de sus servicios de Medio Ambiente, Limpieza, Recogida de Basuras y Policía Local; a los proveedores de los servicios de seguridad, limpieza, control de acceso, venta de entradas o infraestructuras; así como los servicios de restauración, conserjes, transportistas y, sobre todo, al público que ha llenado la Plaza de Toros de Granada".

También han querido tener una "mención especial en los agradecimientos a las promotoras de espectáculos que apuestan por la ciudad de Granada y por su Plaza de Toros: Riff Producciones, Concert Tour, Proexa, Live Nation, Taste the floor, Get in y Rfme, así como al patrocinador principal de la temporada, el grupo Mahou-San Miguel a través de su marca Cervezas Alhambra".

Temporada de espectáculos 2023

22 de junio. Alejandro Sanz

1 de julio. Hombres G

13 de julio. Morat

22 de julio. Carlos Rivera

2 de septiembre. David Bisbal

8/10 de septiembre. Joaquín Sabina

15 de septiembre. Maka

16 de septiembre. Manuel Carrasco

21 de septiembre. Saiko

22 de septiembre. Pablo Alborán

23 de septiembre. Natos y Waor

30 de septiembre. El Barrio

7 de octubre. Miguel Ríos

14 de octubre. Freestyles Campeonato de España

28/29 de octubre. Melendi

3 de noviembre. Mora