Cientos de manifestantes reivindican en Granada la finalización de las infraestructuras de la Costa Tropical

Alrededor de 1.200 manifestantes según la Policía Local -hasta 10.000 contabilizados por la organización- han recorrido este miércoles el centro de Granada desde el eje Violón-Batallas hasta la Subdelegación del Gobierno en Granada, en el sector norte de la Gran Vía, para exigir la finalización de las principales infraestructuras de la comarca: las conducciones de la presa de Rules, la construcción de espigones en las playas y las conexiones ferroviarias, lo que incluye el tren Granada-Motril y también el paso del Corredor Mediterráneo por la capital del litoral granadino.

En una marcha histórica tanto por el hecho de trasladar las reivindicaciones a Granada capital como por la unidad mostrada entre asociaciones, agentes sociales, partidos políticos y administraciones; manifestantes llegados desde todos los rincones del centro con proclamas como "¡Queremos agua ya!".

La convocatoria, organizada por la Plataforma para las Infraestructuras de la Costa Tropical de Granada y canalizada a través de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, ha sido secundada por entidades como la Asociación Verde-Seco-Jate Almuñécar, las comunidades de los pozos de San Isidro Taramay y de Las Adelfas o los colectivos que reclaman las conducciones de los sistemas Béznar-Rules.

Un total de 26 autobuses y 120 vehículos privados han partido desde el litoral granadino con destino el Paseo del Violón de la capital, adonde han llegado minutos antes del mediodía para iniciar la marcha hasta la Subdelegación, donde se ha leído el manifiesto 15D-La Costa Tropical Unida por su futuro. El documento ha sido leído por la comunicadora Mariló Joya, quien ha se ha referido a la comarca como la 'Costa Castigada'.

"Sí, somos la 'Costa Castigada'. No sabemos que hemos hecho mal para merecer este olvido, pero así nos sentimos: Los castigados por los gobiernos de nuestro país. De todos los que han sido responsables. Y no es que no les pidamos ayuda, la pedimos, nos reunimos, peleamos, luchamos, hasta suplicamos porque no podemos más. Pero, hasta ahora, tanto esfuerzo ha servido de muy poco", ha añadido. Según la organización han llegado a Granada unas 2.500 personas de Almuñécar; 800 de Jete, Otívar y Lentegí; otras 300 de Motril, Carchuna y Calahonda.

Unidad institucional

La protesta ha sido secundada por todos los partidos políticos de la provincia, sin excepción, así como representantes sindicales, de la patronal o de la Cámara de Comercio. La totalidad de los alcaldes de la Costa, el presidente de la Diputación, Pepe Entrena; el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Pablo García; y los de Fomento y Turismo, Antonio Granados y Gustavo Rodríguez, también han desfilado.

"Llega un punto en el que hay que dar un golpe encima de la mesa para reivindicar y representar a todos los vecinos de Motril y venir a Granada a pedir esas infraestructuras necesarias para nuestro desarrollo. Estamos hablando de la defensa de nuestras playas, las canalizaciones de Rules y el tren Puerto de Motril-Granada. Son fundamentales. Como no nos hacen caso desde otras instancias, nos hemos adherido como alcaldesas y alcaldes a esta manifestación que ha convocado esta Plataforma por las Infraestructuras porque entendemos que tenemos que defender nuestros intereses nuestro presente y nuestro futuro", ha subrayado Luisa García Chamorro, alcaldesa de Motril.

Su homóloga en Almuñécar, Trinidad Herrera, ha recordado que, al igual que el resto, su municipio "reivindica esas infraestructuras tan esenciales para nuestro desarrollo y la generación de riqueza". "Nuestra ciudad tiene dos pilares fundamentales: agricultura y turismo. La comarca, todos la conocemos. Tiene un potencial enorme y no podemos seguir olvidados. Tenemos que levantar la voz y la seguiremos levantando hasta que esas infraestructuras sean una realidad", ha apostillado Herrera.

La presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, y primera edil de Albuñol, María José Sánchez, ha recordado que la entidad supramunicipal ha sido "un apoyo para la Plataforma". "Desde la Mancomunidad, que agrupa a los 20 municipios de la comarca, creemos firmemente y luchamos día a día para que esos proyectos se hagan realidad. Los espigones, las conducciones de Rules y la conexión Granada-Motril son los tres proyectos fundamentales para que la Costa Tropical siga siendo el motor de desarrollo de la provincia y para seguir creciendo exponencialmente en el ámbito social y económico".

"Ahora toca Sevilla y San Telmo"

"La unidad de todos los ayuntamientos de la comarca, la unidad con la sociedad civil, la unidad con el empresariado y sobre todo la unidad de todos los grupos políticos de la comarca que creemos que debemos seguir luchando unidos para reivindicar que esos proyectos los necesitamos ya", ha destacado Sánchez, quien además de los tres principales proyectos ha querido remarcar la revisión de los temas urbanísticos que afectan a la comarca, la senda litoral y la vertebración del territorio.

Por último, el presidente de la Plataforma para las Infraestructuras de la Costa Tropical de Granada, Jerónimo Salcedo, ha calificado la situación de "límite". "Si no tenemos una inversión nuestra Costa jamás se desarrollará económicamente. Año tras año, década tras década, esas inversiones no llegan y esto es ya un clamor popular. La sociedad civil se ha dado cuenta y ha dado un paso adelante hoy [por este miércoles] aquí en Granada haciéndole ver a la clase política la necesidad que tenemos. Hace tres meses estuvimos en el Congreso de los Diputados en Madrid y no pararemos hasta que sea una realidad", ha dicho.

Sobre lo anterior ha querido añadir que "esto no termina ni empieza hoy aquí". "Cada tres meses tenemos previsto hacer una manifestación. Creo que toca ya Sevilla y San Telmo, y será la próxima seguramente, pero no tenemos concretado fecha. Esto es tan importante porque nos jugamos el futuro de las próximas generaciones", ha concluido.

Para Salcedo ya no valen "las declaraciones de buenas intenciones", y pide que se concreten "proyectos constructivos y financiación". "Si no entramos dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 ni en los Fondos Europeos puede haber todas las declaraciones de buenas intenciones, pero no vamos a ningún sitio. Queremos financiación para las tres infraestructuras importantes y vitales para nuestro desarrollo económico", ha zanjado.

La marcha también ha contado con manifestantes de la capital. Unos oriundos de la Costa Tropical y otros de la misma Granada que han querido unirse a las protestas. Uno de ellos ha reconocido no tener "ni aguacates ni chirimoyos, pero sí que creo que tenemos que estar aquí", mientras que otro ha comparado el estado de paralización de la presa de Rules con "un Ferrari que compramos hace dieciocho años y que está en el garaje porque no tiene volante".