VÍDEO | CGT exige al alcalde que se materialicen "los compromisos de refuerzo de los Servicios Sociales"

"La ciudad de Granada no vive en una burbuja que le permita escapar a la crisis social y económica que se vive en los últimos años. Las causas son complejas y variadas, pero la realidad es que las necesidades sociales y económicas de los granadinos han aumentado exponencialmente en los últimos años, azuzadas por la pandemia y por la crisis actual. De esto saben mucho en los Centros de Servicios Sociales, la Oficina Social de la Vivienda, el Servicio de Atención al Inmigrante, el Servicio de Ayuda a Domicilio, el Servicio de Dependencia, los Equipos de Tratamiento Familiar o el Centro de Atención a las Personas Sin Hogar. Estos son algunos de los servicios públicos gestionados por el Ayuntamiento de Granada y que hoy vuelven a salir a la calle reclamando que las bonitas palabras que Paco Cuenca o la concejala del ramo, Nuria Gutiérrez, dedicaban a los profesionales cuando se sumaban a sus reivindicaciones, se conviertan en hechos", ha comunicado CGT, que se ha concentrado este viernes para protestar en la Plaza del Carmen, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, también disponible en el canal de YouTube de GranadaDigital.

"De hecho, en el Pleno de julio de 2020, todos los partidos, menos la extrema derecha de Vox, aprobaron priorizar el Área de Derechos Sociales para poder atender la crisis pandémica. A día de hoy, no se han concretado ninguna de las medidas que impliquen aumento de personal para el área, tal y como recogían los puntos 1 y 2 de la moción aprobada: "reforzar y ampliar los recursos humanos adscritos al Área de Derechos Sociales, dimensionándolos para responder a las necesidades de atención de la ciudadanía granadina y dotar de presupuesto suficiente para que el Área de Derechos Sociales tenga recursos propios de modo que las profesionales dispongan de recursos propios, independientes y ágiles para desarrollar la intervención profesional", ha indicado CGT en un comunicado.

El Área de Derechos Sociales "se desangra" con la pérdida de personal en la base, pues se han perdido en los últimos años "alrededor de 30 profesionales que ya no atienden en los distintos centros públicos a la ciudadanía", ha informado CGT. "La pérdida tiene que ver con la pérdida de personal que trabajaba en programas temporales que hoy no están, como el refuerzo de la Dependencia que desapareció el pasado diciembre, con las jubilaciones que se amortizan, no cubrir los puestos de profesionales que se mueven a otros destinos, la endémica falta de personal en el trabajo con infancia, con mayores, o profesionales de la psicología, las bajas que no se cubren y un sinfín de situaciones que el Ayuntamiento no está dispuesto, a día de hoy, a solucionar", según el sindicato.

El futuro "no es nada alentador", ya que "si el Ayuntamiento no hace nada al respecto, el 1 de septiembre el área habrá perdido el 20 % del personal actual, al irse a la calle de golpe 54 profesionales que trabajan en las zonas más desfavorecidas de la ciudad en el Distrito Norte, Beiro y Santa Adela". En este sentido, según informa CGT, "las respuestas obtenidas hasta ahora del Ayuntamiento es echar balones fuera y poner la responsabilidad en la Junta de Andalucía, que es quien cofinancia estos programas al 80 %". Se pregunta CGT qué va a pasar "con ese 20% restante que son fondos propios del Ayuntamiento".

Además, el sindicato defiende que cubrir de manera temporal las necesidades que son permanentes, como es el caso, es "un fraude que ninguno de los gobiernos, ni el local, ni el autonómico, parecen querer resolver".

Así las cosas, esta organización sindical recuerda "cómo hace pocos meses se creaban de golpe más de 40 plazas en la Policía Local, cerca de 10 en Bomberos o recientemente se aumentaba la cifra de horas extra hasta superar los tres millones de euros anuales". Por eso, CGT se pregunta "cuál es la prioridad de Paco Cuenca y sus responsables de Personal y Derechos Sociales".

El sindicato ha anunciado el inicio de una agenda de movilizaciones y acciones, que empezará por la solicitud de una reunión urgente con el alcalde para que "se pongan encima de la mesa las medidas concretas que el Gobierno municipal va a poner en marcha para reforzar el Área de Derechos Sociales y dotarle de la dignidad y calidad que merecen la ciudadanía de Granada".