El cambio más 'Especial' de Alhambra para recuperar la esencia de su mítica cerveza

La denominación Alhambra Lager Singular tiene los días contados y los granadinos se preparan para poder pedir de nuevo su Alhambra Especial. Se pone fin así a un cambio de nombre que llegó en abril de 2021, pero que nunca terminó de calar en los amantes de esta mítica cerveza de los ciudadanos de Granada.

El grupo Mahou-San Miguel ha anunciado ese cambio tan esperado de "Lager Singular" por la tradicional etiqueta de "Especial". Así, con el retorno a su designación original, Alhambra viaja a sus orígenes, esos que le convirtieron en una de las cervezas con mayor tradición en la ciudad del monumento que lleva su nombre.

El de Alhambra Especial volverá a ser el único nombre que suene en bares y cervecerías en próximas fechas. Lo hará a partir de finales de mayo o principios de junio. Sin embargo, ello no implicará la desaparición inmediata de la anterior denominación, que seguirá vigente hasta fin de existencias. Por tanto, Alhambra Especial convivirá por un tiempo con la que un día fue su sucesora y regresa ahora para reclamar el sitio que hace no tanto le perteneció.

Con este cambio, la compañía persigue hacer un homenaje a todos aquellos sentimientos y recuerdos que nacieron vinculados a la Alhambra Especial y le hicieron ganarse un lugar entre los granadinos amantes de la cerveza. Se trata de recuperar la singularidad que la hace única y que no se puede entender sin el arraigo que forjó junto a la ciudad de Granada. Una gran noticia o un cambio de lo más "Especial" para regresar a los orígenes, porque volver atrás no siempre fue sinónimo de retroceder. Y eso es lo que busca Alhambra, reconectar con su esencia para no dejar de avanzar.