CCOO y UGT se movilizarán para advertir que si no hay reparto de riqueza, habrá conflicto

Los secretarios generales de UGT Granada, Juan Francisco Martín y de CCOO Granada, Daniel Mesa, han presentado la concentración que tendrá lugar el próximo miércoles en la sede de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) bajo el lema 'Salario o Conflicto'.

Para Daniel Mesa el mensaje es claro: o hay reparto de riqueza o hay conflicto. “Nos vamos a concentrar ante la sede de la patronal granadina para decir alto y claro que si no pactan subidas de sueldos y cláusulas para mantener el poder adquisitivo ante la alta inflación, la escalada de la conflictividad será inevitable”, ha explicado el responsable sindical. Y es que “no nos vamos a resignar a este escenario en el que la parte empresarial pretende hacer recaer sobre la clase trabajadora el conjunto del coste de la crisis de precios que estamos soportando”, ha insistido. En esta línea, ha resaltado el secretario general de CCOO Granada que “se pueden subir los salarios con los excedentes empresariales sin que suponga una subida de los precios” y por ello ha hecho un llamamiento a la patronal porque “en este momento necesitamos corresponsabilidad”.

Para el secretario general de CCOO Granada, la actitud de la patronal está siendo irresponsable, en tanto los precios están aumentando más que los costes de producción de bienes y servicios. De ello se deduce un aumento del beneficio empresarial en plena crisis inflacionista que solo perjudica a los trabajadores y trabajadoras y a las personas autónomas. Para Mesa, las empresas están teniendo una respuesta regresiva ante la conquista de derechos que ha supuesto la reforma laboral y el incremento del SMI. “Ahora se trata de un momento histórico para Granada, donde se debe decir si hay un reparto justo para mantener la economía y el consumo de nuestra provincia, o si la desgajamos con pobreza y desigualdad”. En ese sentido, el secretario general de CCOO advierte que “se peleará convenio a convenio y sector a sector por recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabadoras, después de que el sector empresarial haya recibido ayudas millonarias durante la pandemia y donde la clase trabajadora sacó adelante nuestra provincia”.

Para Juan Francisco Martín, Secretario General de UGT Granada, el nivel general de los precios sigue aumentando y registrando niveles históricamente elevados y ya se ha también trasladado a la inflación subyacente que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, lo que resulta preocupante. Sin embargo, señala, los salarios siguen sin crecer lo que genera una importante merma en el poder de compra de los trabajadores y trabajadoras.

Por tanto, el representante de UGT afirma que muchas grandes empresas y pymes están teniendo beneficios, no existiendo por tanto ninguna razón para que las personas trabajadoras no vean aumentados sus sueldos. La movilización, dice, es fundamental para decirle las patronales que de este conflicto no saldremos si no son capaces de sentarse en una mesa de negociación con los sindicatos y de abrir procesos para avanzar. Sin olvidar, apunta, que se tiene que garantizar que las personas no pierdan poder de compra, la cláusula de revisión salarial. La patronal tiene que ser consciente de que, mediante una negociación tranquila o en un proceso de conflicto social, se logrará.

En este sentido, el ugetista ha recordado que venimos de un año de conquistas, que nos han llevado a conseguir cambios históricos en nuestro país, y también se va conseguir obtener la batalla de los salarios. No tiene sentido entrar en un proceso de confrontación cuando esto se puede solucionar en una mesa de negociación, para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de toda la ciudanía.