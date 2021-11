CCOO Granada llama este 25N a cumplir los protocolos de acoso en las empresas

Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 28 de octubre de 2021 han sido asesinadas 37 mujeres, siete de ellas en Andalucía. Afortunadamente, durante el año 2021 la provincia de Granada no ha registrado ninguna víctima mortal por violencia de género, hecho que no se producía desde 2007. No obstante, Granada es la tercera provincia andaluza con un mayor número de mujeres asesinadas desde 2003, con 37. El perfil de la víctima es el de una mujer de entre 35-49 años, con estudios secundarios completados y situación económica poco estable. Estos son algunos de los datos recogidos en el informe sobre la situación socio-laboral de las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía elaborado cada año por el Gabinete Técnico de CCOO, que han presentado este martes en rueda de prensa el secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, y la secretaria de la Mujer del sindicato, Clara Castarnado. Ambos han insistido en la necesidad de "aumentar las políticas activas de empleo dirigidas a estas mujeres y a su independencia económica, como factores esenciales para erradicar esta lacra machista".

Sin embargo, el número de contratos bonificados en la provincia de Granada ha disminuido en un 41,9% pasando de 31 en 2019 a 18 en 2020. De ellos, el 83% son temporales y el 63,3% a tiempo parcial y de baja cualificación. Frente a ello, desde CCOO apuestan por "un refuerzo de las políticas activas de empleo destinadas a las mujeres y, en concreto, a las víctimas de violencia de género". "Es esencial que las mujeres ganen en independencia económica porque la dependencia las ata a sus maltratadores", aseguran desde el sindicato.

Este año, el lema de CCOO se centra en combatir el acoso sexual en el trabajo. Así lo ha referido el secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, quien ha precisado además que una de cada cinco mujeres que ha sido acosada lo ha sido en el ámbito laboral. "Nuestra lucha, a través de nuestros delegados y delegadas en las empresas, está en lograr la veracidad de estas conductas y que se sancionen", ha apuntado.

CCOO ha puesto el acento en la necesidad de avanzar en igualdad en el ámbito laboral para acabar con la violencia de género y el acoso sexual en el trabajo. "Los planes de igualdad, los registros salariales y los protocolos contra el acoso son instrumentos muy valiosos para combatir las violencias contra las mujeres y para CCOO la negociación de estos planes es una prioridad", ha dicho el secretario general.

Concretamente en Granada, CCOO ha negociado más de 50 planes de Igualdad. "Y es en lo que estamos trabajando actualmente, en incorporar medidas que garantizan la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres con el fin de evitar cualquier tipo de discriminación laboral por razón de sexo”, ha dicho Mesa. En este sentido, ha explicado que a partir de marzo de 2022 será obligatoria la inclusión de los Planes de Igualdad en las empresas de más de 50 trabajadores.

Por último, los responsables sindicales han hecho un llamamiento a la participación en la manifestación que se celebra el próximo jueves a las 18:30 horas desde los Jardines del Triunfo, convocada por la Plataforma 25N/8M y Espacio Feminista Unitario. Previamente, por la mañana, a las 10:30 horas, CCOO Granada celebrará una concentración frente a la sede del sindicato.