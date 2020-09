CCOO exige al Gobierno el “salvamento” de los derechos del personal de la administración del Estado

CCOO se ha concentrado en la mañana de este lunes ante la Subdelegación de Gobierno de Granada para exigir el “salvamento” de los derechos del personal público, y denunciar los retrasos en la ejecución de las ofertas de empleo público y de estabilización, la negociación del III Plan de Igualdad, el desarrollo del Estatuto Básico y los recortes salariales por la no aplicación del IV Convenio Único desde hace más de un año y medio. A través de esta acción, han querido poner de manifiesto la necesidad de rescatar los servicios públicos y cumplir los compromisos sin recortes.

Como ha explicado el Responsable del Sector de la Administración General del Estado de la FSC de CCOO Granada, Juan Carlos Martínez, “no se pueden tramitar los ERTE, el IMV, avanzar en la investigación o asegurar un control sanitario en fronteras con un 20 % menos de personal público que hace 10 años, de ahí que insistamos en que es imprescindible desarrollar con celeridad las convocatorias de empleo público”, que suponen una recuperación inicial de parte de los efectivos perdidos en Granada desde 2010, aproximadamente un millar de empleos. “El Gobierno está creando medidas sociales en una línea que entendemos es positiva, pero que no sirve de nada si no hay personal público que la desarrolle y que garantice los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos”, advierte Martínez León (CCOO).

En este sentido, CCOO recuerda que está pendiente la negociación del III Plan de Igualdad, “el anterior es de 2015 y, en su mayor parte, no se ha desarrollado”, y espera que las buenas palabras de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías, se concreten también en la aplicación del Protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo.

El sindicato lamenta que el Gobierno se posicione en la senda de los recortes. “El IV Convenio Único se firmó en marzo de 2019, llevamos más de un año esperando la aplicación de sus tablas retributivas y los atrasos correspondientes desde enero de ese año”, insiste el responsable del Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO Granada, quien condena que se frene esta recuperación parcial del 14 % de pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2008. “Otros elementos esenciales, como el encuadramiento, la jubilación anticipada parcial y el concurso abierto y permanente, también están pendientes”, asegura el responsable sindical.

CCOO recuerda que estos no son los únicos compromisos que aún no se han puesto en marcha. “La Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, con el desarrollo de la carrera profesional, no ha avanzado desde 2007, cuando se publicó el Estatuto Básico del Empleado Público”. La distribución de los fondos adicionales, el diagnóstico del empleo público y la mejora de los procesos de promoción interna, o la regulación del teletrabajo, son otros acuerdos que siguen sin cumplirse, por lo que el sindicato exige celeridad en su negociación y aplicación.

“Además, el Gobierno tiene que reconducir de manera inmediata esta política de privatización de la gestión de servicios públicos, que pone en grave riesgo la garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos con criterios de objetividad, igualdad, transparencia y sujeción al interés general”, sentencia Martínez (CCOO). “Resulta evidente que hay que revertir a lo público los servicios privatizados, que han demostrado suponer un mayor coste y una menor salvaguardia de los derechos”.