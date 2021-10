Los Bomberos de Granada: “Las peores experiencias son todas aquellas en las que hay daños personales”

El Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento de Granada celebra su bicentenario. Por este motivo, participó el martes 12 de octubre en el Desfile Nacional de las Fuerzas Armadas que por el Día de la Hispanidad se celebró, como es tradicional, en la capital de España. La concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana de Granada, Raquel Ruz, anunció que la participación del Cuerpo de Bomberos se produjo tras la invitación realizada por el Estado Mayor de Defensa con motivo de la conmemoración este año del bicentenario de su constitución, siendo "el más antiguo de España". Gustavo Molina, jefe de servicio de Bomberos y de Protección Civil del Ayuntamiento de Granada, asegura que para el cuerpo de Bomberos "es un año especial en el que el servicio cumple 200 años de su creación”. Durante todo el año 2021 están haciendo multitud de actividades, algunas están relacionadas con el ámbito más institucional, otras con el ámbito operativo, y ahora, quieren abrir a nivel nacional para que “cualquier bombero pueda venir a Granada y asistir a unas jornadas formativas”.

Tras haber participado en el Desfile Nacional de las Fuerzas Armadas sienten que han podido dar a conocer su labor y fue “un día emotivo para el cuerpo de Bomberos”. “Nuestra labor consiste en asistir todas aquellas incidencias que nos plantean la ciudadanía de Granada”, explica el jefe de servicio de Bomberos. Esto les lleva a tener una organización totalmente estructurada en el día a día. Tienen cinco turnos con unos efectivos mínimos que aseguran distintas salidas a diferentes intervenciones con un número de efectivos adecuados.

Cuando se van agotando las vías de solución y las personas no encuentran a nadie que pueda ayudarles, es cuando las personas acuden a los Bomberos. “Nosotros siempre estamos allí”, apostilla Gustavo Molina. El trabajo abarca desde el simple asesoramiento de construcción, los planes de emergencia o evacuación hasta lo más complejo como un accidente de tráfico, un rescate o un incendio.

Acudir a cualquier situación es una garantía y es importante para el ciudadano que encuentre esas respuestas en momentos críticos, y ahí puede surgir "el cariño que este servicio puede tener de la sociedad”.

Tiempos de pandemia y sismos

La situación del Covid-19 ha marcado un antes y un después en el Cuerpo de Bomberos. Es un servicio de emergencias que había que mantener y cuando se empezó a aislar a gente y a dar respuesta a lo que estaba ocurriendo “se planteó la necesidad de mantener gente operativa para la ciudadanía”, comenta el jefe de servicio. Y cuando la pandemia dejó respirar y todo parecía calmarse, empezaron los terremotos. Y desde el Parque de Bomberos mandan un mensaje claro: "Granada cuenta con varios planes de emergencia específicos para la ciudad como los de riesgo sísmico, forestal o por inundaciones".

Cuando se produjeron los sismos en Granada, los bomberos activaron ese plan de emergencia y “dio resultados” desde el primer momento. Con lo cual, la sensación desde el cuerpo fue “difícil pero positiva” porque fueron capaces de dar respuesta a las necesidades que se estaban generando. Por supuesto, fue complicado porque estos desastres naturales “no se pueden predecir”.

El jefe de servicio, Gustavo Molina, cree que han “sacado buena nota” tras estos acontecimientos porque pudieron actuar ante las demandas de los granadinos.

Experiencias de los Bomberos de Granada

El trabajo de los bomberos es estar preparados física y mentalmente para solventar de la mejor manera posible todas las necesidades, pero eso no obvia que haya situaciones que son complicadas y difíciles de gestionar. Sergio Lopera, subinspector de servicio y jefe de guardia cuenta que las peores experiencias son "todas aquellas donde hay daños personales”. Es evidente que los daños materiales son importantes, pero siempre que “hay afectación a las personas, no es agradable”. Hay una serie de servicios que, por el contacto con las víctimas, como por ejemplo con los accidentes de tráfico, hay que medir mucho el trato para no agravar esas lesiones". Una de las peores situaciones es encontrarse a “un núcleo familiar atrapado en un accidente”, apunta Lopera.

Y aunque en su día a día se encuentren con momentos complicados, los Bomberos destacan que lo positivo de su trabajo es que siempre están “dispuestos a ayudar”, desde a una persona que se ha caído en su vivienda hasta en un incendio en el que hay que rescatar a alguien.

El reconocimiento de la sociedad “es muy gratificante”, asegura el subinspector de servicio y jefe de guardia. Otro compañero de la brigada, José del Carpio, explica que desde su experiencia lo más complicado ha sido tener que “rescatar a dos compañeros”. Esto ocurrió en 1994, cuando dos bomberos de Granada murieron bajo los escombros de una vieja fábrica de harina de Albolote, que se desplomó sobre ellos cuando se aprestaban a sofocar un incendio que se había declarado unos 15 minutos antes de su intervención. La parte central de las dos plantas del inmueble sepultó a Ángel Moreno y Miguel Ángel Abril mientras estaban planeando la estrategia más adecuada para atajar el fuego.