Bares al 75%, terrazas al 100% y actos culturales con hasta 1.500 personas sentadas a partir del lunes en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha adelantado este jueves parte de las medidas que su Ejecutivo aprobará mañana en un Consejo de Gobierno extraordinario y que tienen como objetivo facilitar el paso de la comunidad autónoma hacia la normalidad. Este domingo concluirá la Fase 3 de desescalada en Andalucía y, además, finalizará el estado de alarma. En este nuevo escenario, el Gobierno andaluz asumirá la totalidad de las competencias autonómicas, con las salvedades del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de julio, aprobado por el Gobierno de la Nación.

“Anticipación, autoevaluación y prudencia en cada una de las actuaciones” son los principios en los que se basarán las medidas que aprobará el Gobierno de Andalucía, entre otras cuestiones, a la vista de los nuevos brotes que se están produciendo en países como Portugal, Alemania o China, tal y como ha asegurado Moreno. Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento, el presidente ha señalado que Andalucía mantendrá el nivel 2 de emergencia, una situación que continuará hasta que lo considere necesario el Servicio de Salud Pública.

En su intervención, ha anunciado que en el Consejo de Gobierno de este viernes se aprobarán tres acuerdos: un Decreto-Ley que actualizará todas las vigencias de las normas aprobadas durante el estado de alarma; una normativa para volver al trabajo presencial en la Administración de la Junta de Andalucía, que está siendo negociada con los sindicatos y en la que se mantendrá la flexibilidad laboral, el teletrabajo y se facilitará la conciliación, con la que el Gobierno andaluz

Moreno ha hablado de una “recuperación de las libertades” a partir del domingo. Entre estas medidas, ha detallado que los bares y restaurantes podrán ocuparse con un aforo del 75% en el interior y el 100% en terrazas, respetando el metro y medio de distancia y una agrupación máxima de 25 personas por mesa. Asimismo, las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos se podrán ocupar al 50%. Aquí, ha puntualizado que en otros territorios se ha optado por el 75%, pero que Andalucía aplicará el “principio de prudencia” en este caso. Por otro lado, igualmente ha especificado que los funerales serán de un máximo de

está firmemente comprometido. Y, también, un paquete normativo de medidas preventivas en materia de Salud Pública “que afectará a todos los ámbitos”.

60 personas al aire libre y 30 en espacios cerrados, y las comitivas las compondrán un máximo de 75 personas, respetando siempre distancias y adoptando medidas de protección.

En lo que a la actividad cultural se refiere, ha precisado que cines, teatros y auditorios podrán ocupar el 65% de su aforo y que otros espectáculos públicos al aire libre, como conciertos, tendrán un aforo máximo de 1.500 personas, sentadas y respetando la distancia.

“El domingo empezamos el reto de ir recuperando poco a poco los hábitos que la Covid nos ha obligado a cambiar. La Junta de Andalucía evaluará constantemente la situación y actuará en casos necesarios. De manera que se podrá ampliar o reducir aforos en función de la evolución de la pandemia. Pido a los andaluces que sean prudentes y responsables, como hasta ahora, para reconquistar cuanto antes la normalidad que todos queremos y no se produzcan rebrotes”, ha manifestado.

Reactivación de la economía y creación de empleo

El presidente andaluz ha afirmado que la pandemia del Covid-19 está teniendo efectos dañinos en la economía andaluza y en el empleo y que está afectando a sectores tan importantes como el turismo, el comercio o la construcción, que se han visto gravemente afectados con esta crisis.

Ha lamentado que hoy tenga lugar una reunión entre comunidades y el Gobierno central para presentarles el Plan de Rescate Nacional del Turismo y que no haya sido invitada Andalucía a pesar de que desde el primer momento se ha reivindicado la puesta en marcha de este plan para paliar los efectos de la pandemia. “Son cosas que no entendemos y que no contribuyen a tener un ánimo de construcción y de unidad. Desde el Gobierno andaluz seguiremos trabajando y poniendo el interés de Andalucía por encima de todo”, ha dicho.

Moreno ha destacado que el número de parados se ha incrementado en 162.000 personas en los últimos tres meses, ante lo que ha incidido en que el principal objetivo del Gobierno andaluz es el de combatir el desempleo y establecer las condiciones económicas adecuadas para crear empleo.

En este punto, ha explicado que tras la pandemia se prevé una caída del PIB en torno al 10% frente al alza prevista del 1,5% antes del coronavirus y una destrucción de más de 322.000 empleos.

De este modo, ha indicado que el Ejecutivo andaluz está trabajando para reactivar la economía y generar empleo y se ha referido a algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo para conseguirlo entre las que destacan la contratación de más de 20.000 profesionales del ámbito sanitario este verano para reforzar la atención, la incorporación de 3.000 personas para ayudar en la vigilancia sanitaria ante el Covid-19 en las playas o la puesta en marcha del Plan Aire que dará trabajo a 19.000 andaluces en situación de desempleo para paliar los efectos ocasionados por la crisis sanitaria.

Asimismo, ha elogiado el trabajo realizado por la Consejería de Empleo, que ha resuelto con la máxima celeridad el 100% de las solicitudes de los ERTEs, unas solicitudes que afectan a 504.000 trabajadores andaluces.

Frente a ello, ha subrayado que a día de hoy hay trabajadores que llevan más de dos meses sin ingresos por el atasco que tiene el SEPE, por lo que le ha reclamado al Gobierno central el pago inmediato de estas ayudas, así como su flexibilidad hasta final de año.

El presidente de la Junta también ha aludido al esfuerzo que desde esta Consejería se está realizando por reactivar la formación profesional para el empleo que gobiernos anteriores han tenido paralizada y que contará con una licitación de 41 millones de euros.

A ello se suman otras medidas como la incentivación de la inversión privada, la simplificación de un centenar de trámites burocráticos para que sea más fácil invertir en Andalucía, la movilización de 1.000 millones de euros para facilitar liquidez a las empresas que estén pasando por dificultades, el impulso de un Programa de Reactivación Económica de Andalucía que va a movilizar inicialmente 4.000 millones procedentes principalmente de la reorganización de fondos europeos o la activación de proyectos de colaboración público-privada con el objetivo de generar riqueza y empleo.

Moreno ha reiterado la importancia de generar certezas y confianza para salir de esta crisis sanitaria, económica y social a la que nos enfrentamos, a la vez que ha subrayado que entre todos conseguiremos doblegar las malas previsiones, reactivar la economía y crear empleo.