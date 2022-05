Bamboleira, Amigas! y Sky Bacon, finalistas del IX Concurso Emergentes GranaJoven 2022

Las jóvenes bandas granadinas Bamboleira, Amigas! y Sky Bacon participarán este viernes 27 de mayo en la final del IX Concurso Emergentes GranaJoven 2022 que organiza el Ayuntamiento de Granada en colaboración con la sala Planta Baja y donde un jurado compuesto por profesionales de reconocido prestigio relacionados con el sector musical y el propio público decidirán quién es el grupo ganador.

“Desde este Ayuntamiento siempre hemos tenido muy clara la importancia de apoyar a los artistas y a las bandas emergentes de esta ciudad, que son muchas y atesoran un gran talento, para contribuir a su promoción y a su inclusión en el panorama artístico en directo de una ciudad como Granada, que respira música y que es cuna de algunos de los grupos de referencia de este país”, ha señalado el concejal de Juventud, Eduardo Castillo.

El edil ha apuntado que en esta novena edición del concurso han participado con sus diferentes propuestas un total de 54 bandas locales, algo que evidencia que “el Emergentes es un concurso de referencia que consolida la gran apuesta por la música en directo que se hace en esta ciudad”. “Pocas ciudades tienen la cantidad y calidad de músicos que hay en Granada”, ha remarcado Castillo, quien ha recordado que una de las últimas ganadoras de este certamen, Colectivo Da Silva, es hoy una banda de referencia a nivel nacional.

Un jurado compuesto por los periodistas musicales Arturo García y María Villa; los músicos de Apartamentos Acapulco Ismael Cámara y Angelina Herrera; el director artístico y mánager de Casa Maracas, Juan Vázquez, y el promotor musical, dj y dueño de Discos Bora Bora, Gonzalo Tafalla, han sido los encargados de seleccionar las ocho bandas que participaron en las dos semifinales que se celebraron en el mes de abril en la sala Planta Baja, así como a los tres grupos finalistas, “representantes de tres propuestas musicales muy diferentes que vienen a enriquecer el panorama musical granadino”.

Según ha explicado Arturo García en representación del jurado, “las bandas finalistas no siguen una fórmula de éxito establecida, sino que representan los nuevos sonidos, más diversos y singulares”. Así, Bamboleira recoge la estela de voces sensuales y cadentes como Lana del Rey o Annie B. Sweet; Amigas! Representa la nueva hornada de grupos de 'empoderapop', un rock con mucho estilo comandado por chicas; mientras que Sky Bacon sigue un estilo más inclasificable que recuerda en algunos momentos a Rage Against the Machine.

“Es fascinante la capacidad de las jóvenes bandas para filtrar sonidos y hacerlos suyos; tanto que las semifinales estaban llenas de publico que sabía muy bien lo que venían a ver y a escuchar”, ha añadido García, quien ha remarcado que “Granada cuenta con una escena musical muy rica”.

En la misma línea se ha referido José Gustavo Cabrerizo, copropietario de la sala Planta Baja y músico de Eskorzo, quien ha destacado que “la escena emergente de Granada goza de muy buen estado de salud”. “Tras la difícil etapa de la pandemia, estamos satisfechos porque contamos ahora con una escena muy viva, vanguardista, que se va renovando y va evolucionando”, ha señalado.

El grupo ganador de esta edición recibirá como premio la grabación de un álbum con el músico y productor Carlos Díaz, así como la realización de una actuación con caché en la Gala GastroRock organizada por la Concejalía de Turismo con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, donde actuará junto a otra banda granadina ya consolidada en el panorama musical nacional, además de su participación preferente en eventos musicales organizados por la concejalía de Juventud y una actuación en acústico en TG7. El segundo clasificado, por su parte, obtendrá un premio de material musical cortesía de Musimaster y Yamaha.

“Con Emergentes pretendemos que los grupos o solistas noveles tengan la oportunidad de mostrar su trabajo con unas condiciones técnicas y acústicas profesionales, aspecto que no siempre se encuentra al alcance de los futuros artistas cuando deciden dar sus primeros pasos”, ha apuntado Eduardo Castillo, quien ha añadido la importancia de cuidar entre todos un concurso que otros equipos de gobierno han puesto en peligro.