Bad Gyal, Dani Rovira y Zoniché en Aliatar, lo más destacado en la agenda cultural

El buen tiempo no es lo único que llega a Granada, pues esta semana la ciudad cuenta con una agenda cultural de lo más cargada. La cantante conocida comúnmente como Bad Gyal aterriza en la Plaza de Toros este sábado 13 para exponer su nuevo álbum titulado ‘24 Karats Tour’.

Si lo que prefieres es un estilo flamenco, el granadino Kiki Morente llega también este sábado 13 al Auditorio Manuel de Falla. Para quienes prefieran el mestizaje y la fusión, su cita estará en Aliatar con la presentación del nuevo disco de Zoniché. Además, Dani Rovira llega a la ciudad con su show 'Vale la pena', un espectáculo que tiene todas sus entradas vendidas.

Bad Gyal - '24 Karats Tour'. (Plaza de toros. 13 de abril - 21:00 horas)

La artista catalana llega a Granada con su última gira, '24 Karats Tour', para presentar su nuevo álbum. La cantante está siendo toda una revolución en lo referido a su género musical, que es el reggaetón y el trap. Tanto es así que ha logrado ser varias veces disco de oro. Alba Farelo i Solé aterriza en la ciudad granadina este sábado 13 para disfrutar al máximo con todos sus fans en la Plaza de Toros.

Dani Rovira - 'Vale la pena'. (Palacio de Congresos y Exposiciones. 13 de abril - 19:00 horas)

El cómico Dani Rovira vuelve a hacer una gira por España tras sus exitosos espectáculos titulados '¿Quieres salir conmigo?' y 'Odio', retoma su subida a los escenarios con 'Vale la pena'. Si has sido rápido y has conseguido una entrada podrás disfrutar del show que se realizará este sábado 13 y que ha hecho sold out.

Kiki Morente. (Auditorio Manuel de Falla. 13 de abril - 21:00 horas)

El cantaor granadino Kiki Morente debutará este sábado día 13 en el Auditorio Manuel de Falla como compositor y escritor de algunas de las canciones que forman parte de su disco. En el nuevo álbum podemos encontrar la intervención de distintos artistas como es el caso de Jaime Beltrán, Pájaro Jack, entre otros.

El verbo (Teatro Alhambra. 13 de abril - 21:00 horas)

Esta danza es idea del granadino Daniel Doña, el cual es un referente de la danza española actual. Se trata de un espectáculo en el que se intercalan movimiento tanto tradicionales como de vanguardias. Se trata de un despliegue en el que el territorio es ilimitado que combinan la danza española renovada, el flamenco y la danza contemporánea.

Michi Vílchez - 'La vin qué tonto'. (Teatro municipal Isabel La Católica. 12 de abril - 21:00 horas)

El cómico Michi Vílchez vuelve a subirse a un escenario con su nueva gira titulada 'La vin qué tonto'. Este se trata de un espectáculo que seguro que no deja indiferente a nadie y que sorprenderá en todos los sentidos. Cuenta con algo más de 50 personajes que representan la fauna ibérica arriba del escenario y donde se combinará la música, el baile y, por supuesto, las risas.

Jueves 11 de abril

20:30 horas – Semifinales Emergentes. Dark Libra + Tessa + Fer Ku + Bajo A. Planta Baja (Entrada gratuita hasta completar aforo)

21:30 horas – Homenaje a Madredeus. Minha Lua. Teatro Isabel la Católica (18,50 - 23,75 euros)

21:30 horas – Lemon Jazz’n’Blues. Guitarmageddon + Jam Session. Lemon Rock (5 euros)

21:30 horas – Suu. JJ Taberna

22:00 horas – Ganzer. Liberia Café Pub

22:00 horas – La Jam de Lucho. Rocknrolla (5 euros con consumición)

Viernes 12 de abril

11:00 horas - Rustic Festival. Parque del Salao (22 euros)

18:30 horas - Darren Joseph Anderson. Lemon Rock (Entrada gratuita hasta completar aforo)

19:00 horas - Jazz & Blues Ensemble Granada. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (ETSIE) - Universidad de Granada (Entrada gratuita hasta completar aforo)

19:30 horas - Las cuatro estaciones de Vivaldi. Candlelight. Basílica de San Juan de Dios (22 - 34 euros)

20:30 horas - The Bib-Ramblers. Local de San Miguel (6,86 euros)

21:00 horas - 24 Tour. Kadec Santa Anna. Industrial Copera (25 euros)

21:00 horas - Bum Motion Club. Planta Baja (10 euros)

21:00 horas - Proyecto Escrache + Ouyeah + Eleven. Teatro Calderón (Entrada gratuita hasta completar aforo)

21:30 horas - Original Juan + Gordo del Funk. Sala el Tren (12 - 15 euros)

21:30 horas - Christian de Miguel Ángel. JJ Taberna

22:00 horas - UMMO + Doom in Hell. Rocknrolla (10 euros)

22:00 horas - Lady Oro. El Acorde

22:30 horas - Ahinara Egea. Carlota Braun (Entrada gratuita hasta completar aforo)

Sábado 13 de abril

11:00 horas - Rustic Festival. Parque Del Salao (22 euros)

17:00 horas – Zoniché. Aliatar (11 euros)

18:00 horas - M.I.N.D.S. Lemon Rock (3 euros)

19:00 horas - Iván Vargas. Teatro Isabel la Católica (19,50 – 27 euros)

20:00 horas - Coro Nubah. Teatro Municipal (10 euros)

20:00 horas - Coro Tomás Luis de Victoria. Catedral (Entrada gratuita hasta completar aforo)

20:00 horas - Borja Niso. Casa de la Cultura (15 euros)

20:00 horas - Parabellum + Debruces + Negocio. Sala El Tren (15 – 18 euros)

20:30 horas - Txis Punk. Rocknrolla (Entrada gratuita hasta completar aforo)

21:00 horas - 24 Karats Tour. Bad Gyal. Plaza de Toros (41,87 euros)

21:00 horas - La Ganga Calé. Planta Baja (12 – 15 euros)

21:00 horas - Patrimonio Flamenco. Rubén Campos. Teatro Municipal la Chumbera (12 euros)

21:00 horas - Kiki Morente. Auditorio Manuel de Falla (27 euros)

21:00 horas - Luis Pastor. La Tertulia

21:30 horas - Adiós Amores. Industrial Copera (12 euros)

22:00 horas – Antónimo. JJ Taberna (18 – 23 euros)

22:00 horas - Bloody Kalma. Rocknrolla (Entrada gratuita hasta completar aforo)

22:30 horas – Jaguardiente. Carlota Braun (Entrada gratuita hasta completar aforo)

23:00 horas - Joe and the Jack Pots. La Cochera (Entrada gratuita hasta completar aforo)

Domingo 14 de abril

11:00 horas – Rustic Festival. Parque Del Salao (22 euros)

12:00 horas - Granada Emerge. Auditorio Manuel de Falla (8 euros)

12:30 horas - Alma Cubana. Peña la Platería (10 euros)

17:00 horas - Tadeo Jones. La tabla esmeralda. El musical. Palacio de Congresos y Exposiciones (19 euros)

18:00 horas - Maika Lavera. Lemon Rock (Entrada gratuita hasta completar aforo)

19:00 horas - Rocío. El Musical. Palacio de Congresos y Exposiciones (20 – 33 euros)

19:00 horas - Semifinales Emergentes: Aden Criso + Rebote! + Claudia Pumarega + Ortigas. Planta Baja (Entrada gratuita hasta completar aforo)

19:30 horas - Lo mejor de Queen. Candlelight. Hotel Palacio de Santa Paula (18 - 39 euros)

20:00 horas - Kikito Bueno. JJ Taberna (5 euros)

Espectáculos

Viernes 12 de abril

21:00 horas - Michi Vílchez - La vin qué tonto. Teatro municipal Isabel La Católica (12,50 - 21,30 euros)

21:00 horas – El verbo. Teatro Alhambra (16,35 euros)

