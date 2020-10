Inician los trámites para la construcción de cinco grandes proyectos de infraestructuras en Las Gabias

El Ayuntamiento de Las Gabias ha iniciado los trámites para la construcción de cinco grandes proyectos de infraestructuras y de equipamientos municipales. Estos planes que prevén acometerse en los próximos años comprenden la finalización del vial de Machuchón, un nuevo acceso a las instalaciones deportivas, una pista de atletismo, el ferial y zona lúdico deportiva en Híjar y un nuevo vial con zonas de aparcamientos y carril bici, paralelo al Paseo Carlos Cano, gracias a la elaboración de esta adaptación del planeamiento urbanístico.

“Este es el comienzo de un gran cambio urbanístico, que sin duda va a mejorar no solo las vías de comunicación tan necesarias en Las Gabias, sino que también va a permitir llevar a cabo la construcción de equipamientos que los vecinos llevaban años reivindicando”, ha trasladado la alcaldesa María Merinda Sádaba, quien a su vez ha mostrado su satisfacción “porque aunque conocemos que una innovación urbanística de este calado tiene sus plazos, no es menos cierto que gracias a la Junta de Andalucía se ha podido tramitar con carácter de urgencia ya que la ciudad de Las Gabias no puede esperar más y es el momento de que también en materia de infraestructuras y de servicios públicos demos el salto a ciudad como ya lo es por número de habitantes.”

La Ciudad de las Gabias es uno de los municipios del área metropolitana con mayor crecimiento poblacional en los últimos años, lo que conlleva a una nueva reestructuración urbanística que se adapte a las nuevas realidades del municipio.

Para adaptar y modernizar esta ciudad el consistorio ha elaborado una Innovación del PGOU-Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, paso previo para acometer todas aquellas inversiones en materia de nuevas infraestructuras municipales.

Desde el Ayuntamiento de Las Gabias se ha elaborado toda la documentación necesaria para elevar esta Innovación a la Comisión de coordinación urbanística, como paso previo para completar todos los informes necesarios según las indicaciones de esta comisión, y que se redactarán también de forma urgente.

La intención del actual equipo de gobierno es contar con la aprobación definitiva de esta innovación urbanística en el menor plazo posible, reduciendo los plazos a la mitad, motivo por el cual la alcaldesa ha decretado la urgencia para este procedimiento y así poder iniciar cuanto antes la ejecución de dichas construcciones.

“Gracias a esta Innovación, se habilitará el suelo para equipamientos, y así los vecinos de Las Gabias podrán ver escuchadas y materializadas todas las demandas que llevan realizando años atrás, una gran transformación urbanística, muy necesaria, donde el principal objetivo es mejorar Las Gabias y la calidad de vida de los vecinos” ha indicado la alcaldesa.