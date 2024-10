Así se puede ayudar a los afectados por la DANA desde Granada

La solidaridad se abre paso entre la tristeza y la destrucción. Si de algo sabe esta país y sus ciudadanos es de estar presentes cuando más se necesita. No ha habido tragedia en la que los españoles, y particularmente los granadinos, no hayan echado una mano para ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Esta vez no iba a ser menos.

En las últimas horas se ha podido comprobar como la fuerza del agua ha destrozado casas enteras, cómo naves, viviendas y locales quedaban anegados y con todos sus enseres inutilizados. Ante esta catástrofe, la ciudadanía ya comienza a organizarse para mandar a las zonas afectadas su pequeño granito de arena.

Esa solidaridad también ha llegado a Granada. Este mismo jueves, desde las 10:00 horas y hasta las 19:00 horas, se podrá acudir a la Plaza de los Lobos, concretamente a la Capilla de Nuestra Señora de la Misericordia para aportar aquellos enseres que puedan servir de ayuda a los damnificados por el temporal.

En este punto de la ciudad se recogerán palas y cubos, así como mantas, sacos, alimentos de larga duración y agua potable. Además, también se pide aportar productos de primera necesidad como pañales, toallitas, productos de higiene y ropa que se encuentre en buen estado y limpia.

Concierto benéfico a cargo del Banco de Alimentos de Granada

El concierto 'Mujeres compositoras a lo largo de la historia' tiene como objetivo dar a conocer las valiosas aportaciones de mujeres compositoras que, a lo largo del tiempo, han estado silenciadas y carecieron de oportunidades para desarrollar sus carreras, particularmente en el ámbito de la música clásica. El concierto forma parte de proyecto que propone reflexionar sobre la desigualdad en la programación musical, donde han predominado las obras de compositores masculinos. Se busca promover con la realización de conciertos de piezas musicales compuestas por mujeres posibilitar una revisión crítica de los repertorios para incluir más composiciones femeninas, fomentando la equidad de género en la música.

El proyecto iniciado el año pasado por la comunidad educativa del Conservatorio de Música Ángel Barrios, con la coordinación de Iluminada Pérez Frutos Compositora y Catedrática de Piano, se desarrolló en un ciclo educativo de varios conciertos y conferencias. Fue apoyado por el Área de Cultura y Educación de la Diputación Provincial de Granada y a partir de este se cuenta con la colaboración de la Delegación en Granada del Instituto Andaluz de la Mujer y de la Fundación Caja Rural de Granada. El concierto tendrá el carácter de solidario a beneficio de los Bancos de Alimentos que atienden a los afectados por la Dana.

El concierto tendrá lugar el próximo 7 noviembre a las 20:00 horas en el auditorio de Caja Rural Granada.