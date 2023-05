Las siete claves del séptimo ascenso a Primera del Granada CF

El Granada CF jugará el próximo curso en la Primera División. Atrás queda ya ese 14 de agosto de 2022 donde, inicialmente, con Karanka al frente, la 'Eterna Lucha' depositaba todos sus sentidos en ese premio final en forma de regreso a la máxima categoría anhelado desde que lo lograse Diego Martínez en la 18/19. Entre medias, la nave nazarí cambió de capitán y forjó unos pilares que le han terminado llevando en volandas hasta la consecución de su séptimo ascenso. El curso 22/23 pasará a la historia del granadinismo y junto a él prevalecerán nombres y claves sin las que se hace imposible entender un nuevo regreso del Granada a la élite.

Karanka-Paco López y un cambio de rumbo decisivo

El milagro de la permanencia no fue posible, pero los dirigentes lo tenían claro: Karanka era el elegido para tratar de devolver una temporada después al Granada a la Primera División. Ese confianza plena reforzó aún más al técnico con un arranque liguero prometedor en los que el equipo contó sus tres primeros partidos por victorias y el blindaje absoluto de su portería.

Sin embargo, la derrota ante el Andorra y, sobre todo, el duro correctivo en Ipurúa empezó a hacer tambalearse los cimientos de ese transatlántico que inició con velocidad de crucero, pero que poco a poco vio cómo el agua comenzaba a inundar unas cañerías que reventaron con una dolorosa derrota ante el Oviedo donde el equipo fue incapaz de aprovechar el contar con un jugador más durante buena parte del partido. El Yeclano, en Copa, fue el punto de partida de un Paco López que pronto empezó a imprimir su sello al equipo y se hizo aún más fuerte en casa mientras buscaba dar con la clave para trasladar esa fortaleza a domicilio. No lo terminó de conseguir del todo, pero tampoco hizo falta, porque un atisbo de revertir esa tendencia junto a unos rivales por el ascenso directo que tampoco terminaban de dar un paso al frente, fueron suficientes para que el Granada haya acabado celebrando un nuevo regreso a Primera.

Uzuni y Bryan, el killer y el desatascador

Si alguien sobresale por encima de todos en la consecución de este ascenso, ese es el de Myrto Uzuni. El delantero albanés, con sus 22 tantos, se ha ganado por derecho propio un hueco en el olimpo de goleadores históricos del granadinismo junto a grandes nombres como los César Rodríguez o Rafa Delgado. Sin embargo, al margen de sus dianas, que han monopolizado el gol del Granada este curso, Uzuni ha sido mucho más que sus escalofriantes datos anotadores. El liderazgo y la influencia del internacional por Albania ha quedado patente, sobre todo, en Los Cármenes, su jardín favorito, donde todos le buscan y el punta asume la responsabilidad de echarse el equipo a la espalda. De ahí que la sequía lejos de Granada del albanés fuera una de las causas de los males a domicilio de su equipo.

De ídolo a ídolo, Bryan Zaragoza se ha convertido en uno de los 'ojitos' derechos del técnico valenciano y de la afición rojiblanca. El desparpajo del malagueño ha sido un alivio para cuando se acababan las ideas y las fuerzas comenzaban a flaquear en propios y extraños. Atrevido como pocos, el joven jugador es especialista en encarar una y otra vez a las defensas rivales, que se lo pregunten al Albacete, el Ibiza o el Lugo. Tanto por banda natural como a pierna cambiada, el '26' ha driblado rivales haciendo que parezca fácil lo difícil y firmando pocos goles, pero de bellísima factura, precisamente partiendo de posiciones lejanas a la portería. El futuro y ya el presente está en sus botas.

Ricard, un lateral con 'alma de delantero'

Ricard Sánchez volvió ante el Lugo y lo cierto es que sólo las lesiones le han echado el freno esta temporada. Sin embargo, ello no le ha impedido ser otro de los grandes nombres del ascenso. El '30', pese a no tener el cartel de 'atacante, ha tenido una aportación crucial a la parcela ofensiva donde ha contribuido con asistencias y goles clave. Siempre que ha estado el lateral catalán, la producción ofensiva del Granada se ha volcado por ese perfil diestro para aprovechar las arrancadas en velocidad marca de la casa con las que tantas veces ha ganado la línea de fondo con sinónimo de peligro. Con cuatro goles en dos partidos consecutivos, la hoja de servicios de Ricard se elevó a la máxima expresión en el Carlos Belmonte donde dejó una asistencia de lujo para Uzuni y un gran gol llegando desde atrás invirtiendo los papeles con el albanés, uno de sus mejores socios y el que más se ha frotado las manos este curso con la temporada de Ricard.

Los Cármenes, el jugador número 12

La imbatibilidad de Los Cármenes no puede ser ni mucho menos casual. Tanto el conjunto de Karanka como, posteriormente, el de Paco López recogiendo el testigo, el feudo rojiblanco se ha mantenido como fortín inexpugnable. Un hecho que mantuvo siempre vivas las opciones de ascenso directo de los rojiblancos, sobre todo, cuando las cosas no marchaban según lo esperado a domicilio. Esta temporada van 20 partidos sin perder tras el último triunfo frente al Lugo. En todos ellos, la afición ha llevado en volandas al equipo tanto acompañando a los suyos en su llegada al estadio, como subiendo la temperatura ya desde los acordes del himno. Por eso, sacar algo positivo de Los Cármenes se ha convertido en una misión casi imposible para cualquier rival donde sólo unos pocos afortunados han podido presumir de no irse de vacío del feudo rojiblanco -Huesca, Ponferradina, Levante y Eibar-. En casa, el primer gol lo ha marcado una afición que tampoco ha dudado en recorrer kilómetros para arropar a los suyos a domicilio, aunque con diferente suerte.

Raúl Fernández, el guardián del fortín

Pese a arrancar la temporada por detrás de las preferencias del entonces técnico rojiblanco, Karanka, Raúl se encontró con la oportunidad de hacerse dueño de la portería granadinista con la desafortunada lesión de André Ferreira... y no la desaprovechó. Su figura se fue agigantando con el paso de los partidos para dejar paradas salvadoras para los suyos y blindar su meta, sobre todo, la de un estadio de Los Cármenes que, como para el equipo, se convirtió en su fortín. Desde que cogió las riendas de la portería se erigió en un seguro bajo palos dejando hasta en quince ocasiones su meta a cero y situando en cuatro partidos consecutivos su mejor racha. Estos registros le han permitido presentar su candidatura a Zamora de la temporada, pese a que en los últimos encuentros tuvo que ceder su sitio a André Ferreira por una fisura costal que no le permitió terminar celebrando su gran temporada sobre el verde.

Melendo, magia ilimitada

Un mago ha hecho esta temporada las delicias de Los Cármenes y ese no es otro que Óscar Melendo. Desde la llegada de Paco López al banquillo nazarí, el catalán ha sido pieza indiscutible en ese esquema de 4-4-2 en el que el ex perico ha demostrado moverse como pez en el agua. Así, pese a ver pasar por el doble pivote de la medular a distintos compañeros, el '21', partiendo acostado a la banda, pero moviéndose con libertad por la línea de medios, se ha mantenido como un fijo. Más allá de eso, el de San Adrián de Besós, constituyó el mejor termómetro del desempeño de su equipo en cada partido. Encontrar a Melendo ha sido casi siempre sinónimo de conexión con el mejor juego del Granada, porque el mediocentro guarda el balón cuando lo tiene en sus botas y lo mima como pocos para que de él salgan pases de fantasía a la espalda de la defensa en forma de caramelo, especialmente, para Myrto Uzuni. Mientras le ha durado la gasolina en los partidos ha sido fundamental, pese a ser uno de los habituales en ver su número en el cartelón de sustituidos. Poner a buen recaudo la magia ha dado sus frutos.

Callejón: en el nombre de las asistencias

José Callejón ha sido durante buena parte de la temporada el asistente por excelencia del Granada CF. Por eso, pese un último tramo más irregular donde ha contabilizado incluso alguna suplencia, continúa con sus nueve asistencias liderando este apartado en la totalidad de la Liga Smartbank. De más a menos, a un partido de poner el broche al ejercicio 22/23, el motrileño ha sido otro de los pilares para que el conjunto rojiblanco haya confirmado ese esperado regreso a la Primera División. Su contrastada experiencia le ha hecho erigirse durante buena parte del curso en uno de los líderes indiscutibles de esta plantilla que, junto a Uzuni, han tirado del carro del equipo en la parcela ofensiva. El ex, entre otros de Real Madrid y Nápoles, acumula nueve asistencias y cuatro tantos, la segunda máxima contribución anotadora del equipo granadino de uno de los jugadores rojiblancos a un apartado que lidera con puño de hierro Uzuni con sus 22 tantos. Así, las cosas y pase lo que pase ante el Leganés, Callejón habrá sido otro de los máximos artífices del ascenso granadinista.