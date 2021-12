Personas mágicas que ponen magia a la vida

Hay muchos tipos de personas en el mundo, algunas que nos hacen sentir realmente bien y otras que, sin embargo, son tóxicas. Sin duda, preferimos rodearnos de esas personas que despiertan una magia especial, que nos hacen sentir bien y que percibimos como gente cálida y cercana.

Y es que las personas que tienen magia son aquellas que nos abrazan y nos reinician, nos ayudan a estar bien y sentir, a volar y brillar y a cargar y descargar la mochila. Las personas con magia son auténticas y no buscan caer bien, porque son personas de corazón humilde. Se presentan como personas empáticas y procuran contagiar su entusiasmo a todos los que los rodean. Las personas con magia nos dan mucho y nos ayudan en todo y más. Las personas con magia son las que tienen muchas características sociales y emocionales, son las que nos abren el camino, nos apoyan y ayudan y además poseen las inteligencia social y emocional, porque han entrenado dicha musculatura.

Y es que la mayoría del tiempo, las personas que se acercan a nosotros con una buena actitud, y con una sonrisa en su rostro, nos iluminan el mundo. Eso es porque la alegría se contagia.

Estas personas mágicas, suelen ser hábiles para ganarse un puesto en nuestros corazones, porque en sus mentes, van predispuestos, NO a caerle bien al otro, sino a ser ellos mismos y tener una actitud humilde, carismática. Esa chispa es como un tesoro invisible que todo buen líder querría tener consigo para atraer a más gente.

Es también esa herramienta que toda persona desearía poder desarrollar para disfrutar de unas mejores relaciones, de un mejor día a día donde poder hacer más amigos y sentirse más seguro de sí mismo. Personas que caen bien sin buscarlo ni necesitarlo, personas auténticas. La virtud de tener una actitud abierta y acogedora que nos ayude a llegar a los que están ante nosotros de manera afable, segura y eficaz es poner magia a la vida.

Y para tener magia, es necesaria ponerle humildad como la cualidad más atractiva. Son las personas que mediante su humildad, saben prestar atención, muestran un interés auténtico por quien tienen en frente, saben escuchar y acogen en sus sinceras miradas…

Asimismo, algo común en las personas que caen bien es que no se quejan, no demandan, no critican y su actitud siempre es exquisitamente humilde…

1. Son locuaces, les encanta hablar y siempre saben lo que tienen que decir.

2. Sonríen, siempre tienen una sonrisa en la cara. La sonrisa transmite positividad y por eso percibimos de forma agradable a estas personas. Las personas simpáticas son personas seductoras.

3. Miran a los ojos. Una mirada a los ojos, nos hace sentir una gran conexión emocional.

4. Confían en sí mismos. Al mirar a los ojos y sonreír, éstas transmiten mayor seguridad y permiten conectar y generar un lazo de confianza.

5. Son abiertas y extravertidas y tienen una visión de la vida que invita al optimismo, sin prejuicios y sin juzgar a los demás.

Las miradas mágicas de estas personas nos hacen ver que entienden qué es la empatía. Este tipo de personalidad con magia es capaz de cautivarnos con sus palabras y con su sola presencia. Viva la magia de las personas con magia.