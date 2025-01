Ana Agudo: "La Zona de Bajas Emisiones es una medida que va a cambiar el futuro de Granada"

Estamos en el inicio de un 2025 que no sólo tiene la ceremonia de los Premios Goya del próximo 8 de febrero, como uno de los grandes hitos o fechas señaladas en el calendario de la ciudad. El próximo 1 de abril la capital dará uno de los grandes pasos para la construcción de su futuro con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. Una medida que está en el tramo final de su fase informativa y que pronto verá cómo se irán colocando las distintas señales que indiquen que no todos los vehículos matriculados fuera de Granada podrán acceder al centro.

A poco más de dos meses para que llegue la fecha, la concejala de Movilidad y Agenda Urbana del Ayuntamiento de Granada, Ana Agudo, visita 'La Redacción de GranadaDigital', para valorar cómo ha sido la etapa informativa, contar cuales serán los siguientes pasos de la implantación y resolver algunas de las dudas que aún existen respecto a la ZBE.

Pregunta (P): ¿Qué balance hace la concejala de la fase informativo de la Zona de Bajas Emisiones?

Respuesta (R): Estamos contentos de cómo se está desarrollado esta primera fase. La idea es que la información les llegue de primera mano, más allá de las comunicaciones que hacemos día a día, con una carta con un enlace a una página explicativa sobre las razones que nos obligan a aplicar la Zona de Bajas Emisiones, cuáles son las medidas, cuál es la zona en sí y cuáles son las excepciones. Y no sólo eso sino también cuáles son las medidas alternativas que estamos planteando desde el ayuntamiento para mitigar parte de los problemas de movilidad que se pueden generar a raíz de la inclusión de la zona de bajas emisiones.

P: Esas personas que no cumplen con los requisitos para entrar en la ZBE y que ya han sido avisados al entrar en la etapa informativa, volverán a recibir esa información

R: Así es, en el mes de octubre se mandaron aquellos vehículos afectados en es periodo, al igual que hicimos en noviembre y ahora estamos haciendo respecto a diciembre. La idea es que haya una segunda notificación para que aquellas personas que se puedan ver afectadas tengan clara toda la información.



P: Para poder dar esas notificaciones se ha hecho un control de esos vehículos que están pasando por esas zonas de la ciudad de Granada que a partir del 1 de abril no lo van a poder hacer.

¿Qué balance también hace la concejala de esos resultados obtenidos sobre el número de vehículos que transita la ciudad?

R: Si hablamos del acumulado, teniendo en cuenta que algunos vehículos solo vienen una vez o dos veces al mes a Granada, en el primer barrido que hicimos la cifra de vehículos afectados fue de 35.000. Cifra que descendió a 32.000 en el siguiente registro temporal. Vemos una tendencia descendente del número de vehículos que no podrán entrar en Granada, pero aún queda mucho por hacer, ya que son alrededor de 11.000 los vehículos que cada día entran en la ciudad y que desde abril no lo podrían hacer.

P: En breves comenzaremos a ver cómo se instalan las señales verticales que indican el límite de la ZBE y ahí las dudas de los granadinos crecerán. Algo que no debería suceder, ya que los vecinos de la ciudad no se van a ver afectados por esta medida.

R: Exactamente. Enfatizaré esto las veces que sea necesario, porque creo que lo más importante es que, primero, estamos implantando estas medidas, por un imperativo legal. A finales del 2024, para poder aplicar una bonificación en el transporte público, uno de los compromisos que pide el Ministerio es tener implantado una ZBE. Es decir, que ya no es una cuestión de legalidad, sino que también afectaría a las subvenciones al transporte público tan necesarias para el buen tránsito de los granadinos y visitantes por la ciudad.

En segundo lugar, el modelo que hemos implantado consiste en intentar que los ciudadanos intentemos retirar los vehículos más contaminantes de las vías y las carreteras para lograr que Granada sea una ciudad más limpia, sostenible y verde.

P: ¿Qué vehículos se verán afectados por esta implantación de la ZBE?

R: Cualquier granadino que cense su vehículo dentro de lo que es la ciudad de Granada, lo tenga ya censado y pague su impuesto de circulación en la ciudad, no le afectará. Si vienes de fuera de Granada y tú pagas tu impuesto de circulación en tu municipio, si tú no tienes etiqueta medioambiental, te afectará. Pero en cuanto tú tengas una etiqueta medioambiental B, C, ECO o CERO, podrás circular sin problema. Estamos hablando de una proporción de vehículos muy pequeña con respecto al total.

P: ¿Qué soluciones se han dado para esos vehículos que no podrán circular por Granada desde el 1 de abril?

R: Estamos en conversaciones con el Consorcio de Transporte Metropolitano porque uno de los objetivos es que haya cierta transferencia de algunas de estas personas al transporte público, que entendemos que es lo que queremos potenciar. De hecho, acabamos de adherirnos una vez más a lo que es la promoción del 50% para lo que es el transporte urbano. A partir de ahí, también somos conscientes de que va a haber algunas personas que tengan unas necesidades y que a lo mejor no puedan acogerse a otro medio de transporte. En ese caso, hemos identificado once lugares de aparcamiento de borde más dos en la zona. Con algunos de ellos hemos encontrado unos acuerdos bastante positivos para que tengan una tarida de entre 1,5 y 2 euros para que las 12 horas no cuesten más que eso.



P: Se aprieta la agenda en relación a la implantación de la ZBE... ¿Cuáles son los siguientes pasos durante estos meses restantes?

R: Haremos una segunda notificación entre febrero y marzo, precisamente cuando estemos más cerca de la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones en su totalidad. Evidentemente, entrevistas como la de hoy, que yo agradezco, nos ayudan para que llegue a toda la ciudadanía de qué va la medida, en qué consiste y si le afecta o no le afecta. Tenemos una página web -granadamovilidad.org- y ahí básicamente se puede consultar toda la información y saber si tu vehículo está afectado o no por la implantación.



P: Le pido que viaje conmigo al 1 de abril, ya con la ZBE implementada.. ¿Qué es lo que sucederá con esa gente que por error, por no tener la precaución suficiente o no acordarse de que era 1 de abril infringen la norma?

R: Una vez que entra la norma en vigor, se empezarán a aplicarse sanciones. Si bien, tanto en el mes de abril como en el mes de mayo, hay unas medidas transitorias que consisten en solo sancionar una sola vez. Si entras siete veces, porque no te has dado cuenta, pues no vamos a sancionarte siete veces, ya que podríamos tener una situación bastante compleja tanto para el usuario como para el ayuntamiento. Ya en el segundo mes de implantación reduciremos el tiempo a una vez a la semana. De esa manera creemos que será más equilibrada la transición.



P: Quiero preguntarle por las excepciones. ¿Qué vehículos las tendrán y en qué casos?

R: Son, básicamente, vehículos que van a requerir una autorización para ir entrando. Algo que ya se puede solicitar, a través del registro electrónico del ayuntamiento. Hemos contemplado otra serie de casuísticas, como, por ejemplo, vehículos de personas con movilidad reducida. Si tú tienes tu tarjeta de persona con movilidad reducida, puede solicitarse una autorización para un vehículo que vayas a utilizar de manera frecuente. Para personas cuidadoras, pero que estén reconocidas por el sistema de salud andaluz como cuidadores, también podrán pedir una autorización.

También te puede interesar