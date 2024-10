¿Cómo conseguir la pegatina medioambiental para poder circular por la Zona de Bajas Emisiones de Granada?

La fase informativa previa a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Granada ha comenzado este martes 1 de octubre. Esta fase previa tendrá un objetivo meramente informativo y no sancionador para los conductores. En esta primera fase, el Ayuntamiento abre un tiempo de “concienciación ciudadana y adaptación”, en el que se desarrollará una primera fase de carácter informativa, para que los ciudadanos conozcan si su vehículo podrá circular por Granada por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir de la entrada en vigor de esta medida, el 1 de abril.

Para poder circular a partir del 1 de abril por la ciudad de Granada se tendrá que tener la pegatina medioambiental B, C, Eco y 0 si el coche está matriculado en otro municipio que no sea Granada o pagar el impuesto de circulación en la capital y entonces no habrá restricción.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha habilitado un portal web para comprobar la pegatina que corresponde a cada vehículo con solo introducir la matrícula. Pero, una vez que se conoce esto, ¿cómo se consigue la pegatina?

Para solicitar la etiqueta de la DGT, tan solo hay que acudir al portal del organismo, introducir los datos del vehículo y adquirirla. Aunque se estableció un plazo de solicitud gratuita, ese ya finalizó, por lo que habrá que pagar para poder obtener la pegatina correspondiente y evitar la multa que la DGT puede ponerte si circulas por una zona de bajas emisiones sin la etiqueta.

El precio de la pegatina es de 6,5 euros, que deberán ser abonados en el momento de la solicitud de la misma. Pero no será entonces cuando el usuario solicitante la reciba, sino que tendrá que esperar un tiempo. En concreto, la etiqueta será enviada a través de correo ordinario, sin coste adicional, por lo que llegará a su destinatario como una carta de la DGT.

La etiqueta medioambiental para poder circular por la Zona de Bajas Emisiones de Granada también se puede solicitar en Correos por un precio de 5 euros más gastos de envío. Es necesario poner la matrícula del vehículo, adjuntar una imagen del permiso de circulación y del DNI de la persona solicitante. Después, hay que abrir un cuenta en Correos para poder pagar con tarjeta de crédito. Y en unos cinco días llegará la pegatina impresa a su domicilio.