Zona de Bajas Emisiones de Granada: qué vehículos pueden circular y cuáles no

La Zona de Bajas Emisiones en Granada entrará en vigor el 1 de abril de 2025. A partir de esa fecha, se procederá a imponer sanciones a los vehículos que no tienen permitido circular por la ZBE. De momento, está en fase de pruebas y el Ayuntamiento de Granada va a notificar a los vehículos contaminantes no censados en la capital que han accedido a la Zona de Bajas Emisiones en este periodo para que sepan que a partir de que entre en vigor van a ser multados.

¿Qué vehículos pueden circular por la Zona de Bajas Emisiones en Granada?

Los vehículos que pueden circular por la Zona de Bajas Emisiones en Granada son todos los que pagan su impuesto de circulación en la capital. También pueden circular los vehículos que tengan distintivo B, C, Cero o ECO, independiente de dónde curse su impuesto de circulación.

Lista Blanca de vehículos que pueden circular por la ZBE de Granada

También pueden acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Granada una serie de vehículos que forman parte de una ‘Lista Blanca’, que incluye aquellos vehículos que no necesitan autorización municipal previa para poder circular en la ZBE. Estos vehículos son: los taxis con licencia en Granada; los vehículos de auxilio en carretera; los vehículos de servicios públicos esenciales - de los cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local-; los vehículos de extinción de incendios, Protección Civil, grúa municipal, Salvamento, ambulancias y otros servicios de emergencias; vehículos destinados a servicios públicos básicos municipales, que incluyen vehículos de transporte público, vehículos de servicios de limpieza, retirada de residuos, mantenimiento, conservación de la vía pública, zonas verdes, instalaciones y montajes de actividades lúdicas y culturales.

En esta ‘Lista Blanca’ también se incluyen vehículos de personas físicas y jurídicas cuyo vehículo disponga de domicilio fiscal en el término municipal de Granada, los que dispongan de tarjeta autorizada de CYD (carga y descarga) en el Ayuntamiento de Granada o los autobuses de transporte que dispongan de autorización para acceder a la zona de acceso restringido o a carriles bus. También los vehículos asociados a una tarjeta PMR (para personas con movilidad reducida).

¿Qué vehículos no pueden circular por la Zona de Bajas Emisiones en Granada?

Los vehículos que no pueden circular por la Zona de Bajas Emisiones de Granada son todos aquellos que no están censados en la capital y no tienen los distintivos B, C, Cero o ECO. Esto afecta a los vehículos que están matriculados antes de 2001 en caso de los de gasolina y antes de 2006 en caso de los diésel.

¿Dónde consultar qué distintivo tiene tu vehículo?

El Ayuntamiento de Granada ha habilitado la web informativa http://www.movilidadgranada.com/zbe.php para que los ciudadanos puedan consultar qué distintivo tiene su vehículo. Para ello tienen que introducir la matrícula del vehículo y conocerán cuál es el distintivo ambiental.

En esa página web también hay información sobre las calles afectadas por la Zona de Bajas Emisiones, alternativas de uso de transporte público, disponibilidad de los aparcamientos de borde y otros servicios que facilitan la movilidad en la ciudad.