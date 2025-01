Última bala para mirar a la segunda vuelta con optimismo

Final de la primera vuelta con la necesidad de romper la mala racha. El Covirán Granada recibe este domingo (12:30 horas) al Casdemont Zaragoza con la urgencia de cosechar un triunfo que corte de raíz los malos resultados de las últimas semanas. Tras caer en Valencia el pasado fin de semana, la sexta derrota consecutiva, los rojinegros se ubican en la zona roja de la tabla, una posición de la que deben escapar lo antes posible pues sus rivales directos comienzan a tomar una peligrosa distancia.

Hiopos Lleida, Bàsquet Girona y MoraBanc Andorra ya suman cinco victorias y aun no han disputado la última jornada de la primera vuelta, mientras que las reacciones de Río Breogán y Surne Bilbao Basket ya se encuentran con seis partidos ganados. En la zona baja los granadinos se ven acompañados por un Leyma Coruña que cayó este pasado sábado ante UCAM Murcia por 78 a 86, un resultado que asegura que, ocurra lo que ocurra este domingo, el último puesto de la tabla no será para el Covirán Granada. Una circunstancia que no debe servir de consuelo.

De los de Pablo Pin dependerá cerrar la primera vuelta con el mismo balance de victorias-derrotas de años anteriores o contar con su peor balance en los tres años en ACB. Enfrente tendrán a un Casademont Zaragoza con sus propios objetivos. Los maños tienen ante sí la oportunidad de conseguir el último billete para la Copa del Rey, eso sí, no dependen de ellos mismos. Para volar a Gran Canaria necesitan un triunfo en Granada y que el Barcelona o pierda o, aun ganando, le remonten el average de -21. En caso de derrota en el Palacio, deberán esperar a que los culés caigan ante Bilbao Basket, sin perder de vista el average y que ni Murcia ni Baskonia lo superen en la clasificación.

Con estas cuentas, queda claro que los de Fisac saldrán a por todas a por la victoria, aunque su dinámica de las últimas semanas tampoco sea la más positiva del mundo. Zaragoza acumula tres derrotas consecutivas en la ACB, la última ante un Manresa que ya ha conseguido su pase para el Torneo del KO. A esta pequeña mala racha de une la última derrota ante el Porto en la FIBA Europe Cup, un tropiezo que los obliga a ganar en sus dos próximos encuentros si quieren pasar a la siguiente fase.

Si los resultados no acompañan, el estado físico de la plantilla tampoco. Los minutos comienzan a pesar en un Casademont Zaragoza que, al igual que Covirán Granada, queda como uno de los pocos equipos de la Liga Endesa que aun no se ha reforzado. A la baja ya conocida de Bojan Dubljevic se unen un Jaime Fernández que sigue en proceso de recuperación, mientras que Marco Spissu, que se lesionó el pasado fin de semana, no ha podido entrenar con el grupo aunque Fisac aseguró en rueda de prensa que "podremos intentar que juegue". Por último, Trae Bell-Haynes, uno de los grandes referentes del equipo, solo ha realizado un entrenamiento con el equipo esta semana por lo que "va más justo", en palabras de su entrenador.

La enfermería se lleva el protagonismo esta semana en ambos conjuntos. Por parte del Covirán Granada, Edgar Vicedo será baja asegurada por una lesión en la fascia plantar. Agustín Ubal aparece como duda por un esguince en su mano de segundo grado, según informó Pablo Pin en rueda de prensa. A estos problemas se unen Amine Noua y Rubén Guerrero que han tenido que forzar esta semana para poder completar los entrenamientos del equipo. Recordar que ambos sufrieron un esguince en el duelo ante el Real Madrid.

Las condiciones no acompañan, pero este domingo habrá que dejar a un lado las molestias para dejarse la piel sobre el parqué del Palacio. La victoria es más importante que nunca, sobre todo, ante un rival que suele traer más alegrías que disgustos a los granadinos. En las cuatro ocasiones que se han enfrentado ambos equipos, la victoria ha caído del lado rojinegro en tres ocasiones, dos de ellas en el pabellón del Zaidín. Precisamente, la pasada temporada el triunfo ante los maños sirvió para romper una mala racha de cinco derrotas consecutivas.

Como claves del encuentro vuelve a aparecer el rebote. Zaragoza es el sexto equipo que más balones captura de media, brillando en el plano ofensivo donde alcanza los 12,69 por partido. Evitar segundas oportunidades, un factor que ya hizo daño a Covirán Granada en jornadas anteriores, como con UCAM Murcia, será vital para mantener las opciones de vencer. También importante cortar el alto ritmo de juego por el que apuestan los zaragozanos, quienes se apoyan en las transiciones rápidas y la anotación en los primeros segundos de posesión para dinamitar los partidos. Por último, Covirán Granada deberá encontrar la energía y la intensidad defensiva que tan buenas sensaciones ha dejado en partidos pasados como ante el Real Madrid, mientras que la afición también deberá cumplir con su parte haciendo del Palacio la caldera que se ha llegado a ver en las grandes ocasiones.