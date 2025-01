El entrenador del Granada, Fran Escribá, no ha puesto excusas a la derrota rojiblanca en casa del Levante. "Hemos perdido nosotros el partido", ha admitido el técnico rojiblanco, quien ha lamentado "errores" de sus pupilos que le han costado los puntos. "Nos fuimos al descanso con la sensación de que no había pasado casi nada pero íbamos por debajo en el marcador", ha analizado, para seguidamente precisar los fallos en los tantos siguientes. "El 3-1 no es una anécdota, pero ya contaba poco", ha indicado.

"El partido en la primera parte lo vi muy controlado. Vino el gol en un error nuestro. habíamos dicho de no filtrar balones dentro, donde ellos tienen gente fuerte, y así fue", ha escrutado el técnico nazarí. "Cuando menos lo parecía, ellos tuvieron una ocasión clara y fue cuando empatamos. Luego estuvimos más cerca de ponernos por delante nosotros que ellos. Volvimos a cometer un error gravísimo y ahí vino el 2-1", ha ahondado, antes de reparar en la acción del gol anulado a Reinier, por la que ha sido amonestado ya tras la finalización del encuentro.

"Simplemente quería hablar con el árbitro, pero él no estaba por la labor y ha seguido andando. Ha decidido que no y me ha sacado amarilla, muy majo el chico", ha expresado con ironía, disgustado con la decisión que ha tomado el colegiado. "Ha pitado la falta cuando ha entrado el balón", ha incidido. "Me parece una actitud confundida la de este señor, y más cuando es un chico joven y tiene mucho que mejorar", ha añadido.

Cuestionado por la presunta pena máxima que fue revisada en el VAR, finalmente descartada por el árbitro, ha admitido que "no sabía ni que iban a revisar por un posible penalti". "Lo que sí había visto era el empujón", ha señalado, para más adelante afirmar que el Levante no tiene motivos para estar insatisfecho con la actuación arbitral. "A Lucas Boyé no le han pitado una falta a favor, más bien se las han pitado todo en contra. Nos han ganado por nuestros errores y sus aciertos, pero no por el árbitro", ha matizado finalmente.

Julián Calero

Con una sensación opuesta, Julián Calero ha considerado que sus pupilos han hecho "un buen partido". "Nos ha costado al principio un poco porque ellos estaban teniendo el balón. Sabíamos que eso podía pasar y queríamos, desde la fase defensiva, sentirnos cómodos también ahí. En la primera que enganchamos, les atacamos la espalda, que sabíamos que ahí éramos fuertes", ha desgranado el técnico del Levante, quien ha apuntado que los granotas tuvieron "dos o tres ocasiones de las que no debes perdonar". "Tengo la sensación de que hemos tenido también dos o tres ocasiones antes del 1-1. Hemos tenido que cambiar, intentando darle algo al equipo porque nos estaba pidiendo que no se nos escapara el partido. Hemos sufrido un poco, como no puede ser de otra manera con todo un Granada, pero creo que hemos sido justos vencedores y que el partido ha caído del lado por el que debía caer", ha zanjado.

