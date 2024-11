El mapa de la Zona de Bajas Emisiones en Granada

La Zona de Bajas Emisiones de Granada entrará en vigor el 1 de abril de 2025 tras la aprobación de la nueva ordenanza integral de movilidad y el proyecto de la ZBE. Ya está en fase de pruebas y en el primer mes, un total de 34.500 conductores que no podían circular por la ZBE accedieron a ella y van a recibir una notificación informativa, en la que el Ayuntamiento de Granada les indicará que a partir del 1 de abril si entran con este vehículo a la ZBE serán sancionados.

La Zona de Bajas Emisiones de Granada abarcará una superficie de 23,55 km2 y está limitada por varías vías en diferentes zonas que marcan el perímetro. Este es el mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Granada:

Calles que delimitan la Zona de Bajas Emisiones de Granada

Zona Este de la ciudad de Granada: Camino del Sacromonte hasta la Abadía incluido en la ZBE. Cruce del Restaurante El Caldero -para control de accesos desde la carretera de Murcia y Camino del Fargue que quedan dentro de ZBE-, resto de la ciudad la ZBE queda delimitada fundamentalmente por el perímetro urbano edificado.

Zona de Carretera de Alfacar: Coincide con el perímetro urbano, quedando la Ciudad Deportiva dentro de la ZBE.

Zona Norte: Calles Pegaso y Merced Alta, no incluidas dentro de la ZBE. Borde de terreno de Casería de los Cipreses.

Zona Noroeste: Avd. Blas de Otero, Calle Lepanto, C/Racimos, C/El Jau y borde de Parque Cronista Juan Burgos

Zona Oeste: Borde de Parque de las Alquerías, vía servicio de la autovía -evitar entradas desde zona de Puleva-. Camino de Cañaveral incluido en ZBE, María Moliner y Calle Profesor Luis Molina Gómez abierto para servicio a Parking. Borde de Parque Federico García Lorca y Calle Eudoxia Pririz que queda dentro de la ZBE.

Zona Suroeste: Carretera de Vegas del Genil hasta cruce en encuentro Río Monachil y Genil. Término municipal de Granada y Río Monachil.

Zona Sur: Avenida de la Innovación dentro de la ZBE. Avenida de Jesús Candel, Avd. del Conocimiento, Calle Torre Comares y Calle Sultana, calles no incluidas en la ZBE para facilitar acceso a Parking de borde de Nuevo los Cármenes.

Zona Sureste: Vía de Servicio de la Autovía, Paseo de Cameros no incluida para acceso Parking, Camino de Caidero, término municipal de Granada dentro de la ZBE y cierre por Avd. Santa María de la Alhambra que no esta dentro de la ZBE para acceso al monumento. No se contempla dentro de la ZBE los terrenos del Patronato de la Alhambra. Queda libre el acceso al cementerio.

Aparcamientos de borde

A partir de la entrada en vigor de la ZBE, el Ayuntamiento de Granada recomienda la utilización de aparcamientos de borde situados a lo largo de la línea del Metro de Granada así como en los diferentes municipios y el uso del transporte público. No habrá restricciones de acceso para ningún vehículo que acceda a los aparcamientos de borde de Granada que se muestran en este mapa: