Amine Noua: "Queremos demostrar que merecemos estar en la ACB"

Trabajar, mejorar y ganar. Estas han sido las palabras más repetidas por un Amine Noua que tiene muy claros sus objetivos y que no pierde el foco de hacia donde quiere llegar a nivel individual y colectivo. La victoria no se borra de su mente, mientras que sus números y su incidencia en el juego del Covirán Granada hablan por sí solos. El ala-pívot francés está siendo una de las sensaciones de la temporada. Sin embargo, desde su carismática tranquilidad, el jugador rojinegro analiza la actualidad del equipo, deja a un lado las polémicas arbitrales que considera "excusas" que no deben desconcentrarlo de lo realmente importante y asegura en relación al interés del ASVEL que su mente solo está en ayudar al equipo.

Pregunta: Partido duro contra Joventut en el que la victoria era más que posible. ¿Cómo analiza el encuentro ahora con más perspectiva?

Respuesta: Fue un partido que podría ganar. Sabemos que es un equipo muy difícil y que es complicado ganar allí. No jugamos un partido consistente, tuvimos muchos altibajos y nos acabó costando la victoria. Tenemos que concentrarnos en jugar los 40 minutos, en ser sólidos y no tener esos altibajos. También mostramos algunas cosas buenas. Tenemos que aprender de esto y tratar de ser mejores para el siguiente partido.

P: ¿Cómo está usted y el equipo después de esta derrota?

R: Como después de cada derrota, nos sentimos un poco frustrados. Pero al día siguiente siempre volver a caminar y tratamos de concentrarnos en el siguiente encuentro. Tenemos que estar juntos y tratar de ver nuestros errores para resolverlos.

P: La pregunta sobre los árbitros es obligada. 39 tiros libres en contra son demasiados. ¿Cómo fue para vosotros la actuación arbitral?

R: Hay muchas cosas que puedo decir. Aun así es algo que no podemos controlar. Sé que hubo alguna lucha que fue regular, pero al final es algo que no puedo controlar. Supongo que contra este tipo de equipos es muy difícil que los árbitros estén de nuestro lado. Simplemente tenemos que seguir jugando. No podemos estar pensando solo en los árbitros, eso son excusas para mí. Tenemos que estar concentrados en nosotros, no en lo de fuera.

P: Pero no es fácil mantenerse en el partido cuando se es consciente de que el criterio arbitral ha cambiado en la segunda mitad respecto a la primera

R: Claro. Es realmente frustrante, lo entiendo. Entiendo al entrenador que llevó una técnica por esto. Entiendo que es frustrante porque no puede controlar este tipo de errores, pero es parte del juego.

P: Hablemos sobre usted. Es el líder indiscutible del equipo. MVP en casi todos los encuentros, pero no solo destaca por la anotación, sino por una defensa que ha ido mejorando con el paso de las jornadas. ¿Ve usted ese progreso en su juego?

R: Sí que lo veo, trato de mejorar esa parte defensiva de mi juego. Sé que en ataque puedo hacer muchas cosas, pero quiero ser sólido en ambos lados del juego y quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda, ya sea robando balones, taponando un lanzamiento… Quiero ser sólido en defensa, en situaciones de desajuste tanto dentro como fuera. Realmente quiero tener un papel importante en esa parte del juego. Así que trato de mejorar con la práctica, con el vídeo, con los entrenadores y sí que siento que estoy mejorando cada día. Es lo que el equipo necesita, un jugador que anote y que esté en defensa.

P: ¿Queda algún factor en el que aun vea que necesita mejorar?

R: Claro. Tengo que ser consistente. En algunos momentos estoy perdiendo muchos tiros, estoy perdiendo balones, sobre todo en los últimos partidos. Tengo que concentrarme en esto, es algo muy importante para mí el tratar de ser consistente. Lo más importante es ganar partidos y ser sólido en cada parte del juego.

P: ¿Siento presión por tener que liderar al equipo en cada partido?

R: No. No siento presión, me gusta ser competitivo y tengo muchas metas en mi cabeza. Este es el primer año que realmente tengo un papel importante en el equipo. Cuando estás en Euroliga es más difícil esto, cuando sales del banquillo tienes que ser muy sólido en el juego, no cometer muchos errores… Aquí es diferente porque tengo muchos minutos y siento que el entrenador confía en mía para poder dar lo mejor de mí.

P: Al principio de la temporada comentaste que tenías cuentas pendientes en la ACB tras tu año en Andorra. ¿Las está resolviendo?

R: Es como tres o cuatro años más joven, era mi primera experiencia fuera de Francia. Fue muy complicado para mí venir a la Liga Endesa porque es una competición realmente dura, para mí es la mejor de Europa. Este año quiero demostrarles a todos que he crecido, que soy más maduro y que soy mejor jugador y mejor persona. Me encanta demostrar y para mí la primera parte de la temporada ha sido muy buena, pero lo más importante para mí es el equipo y ganar partido, la actuación individual viene después.

P: ¿Es culpa de Pablo, del equipo o una mezcla de todo el que esté mostrando tan buen juego?

R: Un poco de todo. Pablo es el gran responsable de esto porque confía muchísimo en mí, Este verano cuando habló conmigo me dijo que quería darme las llaves del equipo, que quería realmente que demostrase que podía ser un gran jugador aquí en España. Trato de ser mejor en cada partido

P: Covirán contactó contigo el pasado verano, pero no ha sido hasta este año que has podido formar parte del equipo. ¿Están cumpliendo el club y la ciudad con sus expectativas?

R: Absolutamente. La ciudad me gusta mucho, todo aquí me gusta. Me siendo muy cómodo y mi familia también que es lo realmente importante. Tengo muchas cosas buenas que decir de Granada. Por mi religión también es muy buena. Mucha gente dice cosas muy buenas de la ciudad y sobre los musulmanes que hay aquí. Está cerca de Marruecos y hay muchas cosas que me recuerdan a allí. Si te sientes bien y cómodo también juegas mejor.

P: Hace unos días saltó la noticia de que el ASVEL quería recuperarte. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Se deben preocupar los aficionados porque puedas irte?

R: Yo estoy realmente concentrado en el equipo. Sé que suceden muchas cosas y se hablan muchas cosas en las redes sociales. También sé que hay varios equipos que se han interesado por mí, pero ese no es mi papel. Mi papel es estar aquí todos los días, trabajar y tratar de ayudar al equipo. Todo lo de fuera no me interesa, quiero estar concentrado en el equipo, el resto es trabajo del agente.

P: Ahora viene Girona, un partido que para muchos es una final. ¿Qué espera del partido?

R: Desde que volvimos estamos concentrados en el partido, en tener una buena semana e intentar darlo todo en el partido. Allí jugamos muy bien. Ahora estamos en casa y queremos ganar, queremos demostrar que nos merecemos estar en la ACB. Es un gran desafío para nosotros, para ver donde está realmente el equipo.

P: ¿Qué espera de la segunda mitad de la temporada donde habrá partidos muy importantes en el Palacio?

R: Esperamos no tener que jugarnos la permanencia con un tapón de Elías. Tenemos que tratar de ganar la mayor cantidad de partidos. La segunda parte de la temporada es más difícil en la ACB porque los equipos se ajustan e incorporan jugadores. Hay muchos cambios por lo que será muy difícil, pero tenemos que estar concentrados partido tras partido. Tenemos que enfocarnos en nosotros y en ser mejores cada día.

P: ¿Cree que es necesario un refuerzo para el equipo? Quizás un apoyo para que no tenga que jugar 30 minutos de media

R: (Risas) Nunca jugué 30 minutos en mi vida por lo que estoy feliz con eso. Solo estoy enfocado en los jugadores que tenemos ahora, no sé si sería bueno un fichaje, claro que sería un jugador que vendría más fresco, pero eso no me concierne a mí. Veremos que pasa, nunca se sabe.