La Alhambra detuvo la venta de entradas el 2 de marzo para evitar ventas “por encima del limite de aforo”

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia Del Pozo, ha asegurado que la venta de entradas para acceder al conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife estuvo detenida desde las 14 a las 20 horas el pasado lunes 2 de marzo “ante el riesgo de que se vendieran entradas por encima del límite permitido para el aforo”.

En respuesta a preguntas de parlamentarios en la Comisión de Cultura celebrada este miércoles en el Parlamento de Andalucía, Del Pozo ha asegurado que se decidió suspender temporalmente la venta de entradas “por seguridad jurídica, teniendo en cuenta el elevado ritmo de venta de entradas que se estaba produciendo”.

“El nuevo sistema de venta de entradas se puso en marcha el domingo 1 de marzo a las 8,00 horas. Durante la primera jornada, el sistema estuvo funcionando de manera ininterrumpida, y se llegaron a alcanzar 21.000 conexiones en 20 minutos. El primer día se vendieron 17.472 entradas, 16.990 de ellas en Internet y el resto a través de máquinas expendedoras y por teléfono, con unos ingresos de 226.482,67 euros”, ha asegurado la consejera.

A pesar de haber funcionado “razonablemente bien”, según Del Pozo, durante la madrugada el servicio de visita pública activó un protocolo para implementar en el sistema “medidas para mejorar los tiempos de respuesta en el proceso de compra a través de la web”.

“Al día siguiente, el sistema de entradas mejoró en cuanto a la ralentización en el proceso de compra y se alcanzaron las 21.819 entradas vendidas. A las 14,00 horas se detectaron unas incidencias en algunas operaciones de venta que provenían de la pasarela de pagos del sistema. Había operaciones en las que se cobraba sin que se llegara a cursar la confirmación de compra ni enviar localizador de la entrada”, ha comentado.

Según la consejera, el problema surgió porque la pasarela de pago “perdió la conexión momentáneamente con el canal de pago bancario”, pero esta se recuperó rápidamente.

“Pese a que se había solventado el problema con la pasarela de pago, suspendimos la venta hasta que se localizaran y resolvieran todas y cada una de las incidencias, como se hizo. Entre las 14,00 y las 20,00 horas del 2 de marzo se pudieron resolver todas las incidencias”, ha confirmado.

Una vez solventados los problemas de la puesta en marcha del nuevo sistema de entradas, Patricia Del Pozo ha confirmado que desde el 1 de marzo al 10 de marzo, el número total de entradas vendidas al conjunto de la Alhambra y el Generalife ha sido 116.955 en un total de 25.118 operaciones.

“En ese periodo de tiempo el año anterior se vendieron 54.613 entradas en 13.306 operaciones. Se siguen haciendo adquisiciones de grupo. Un total de 2.672 operaciones con la compra de más de 10 tickets cada una. Se han vendido para grupos 51.629, todas nominadas y pagadas”, ha enumerado.

Unanimidad en el sistema

Por otro lado, la consejera de Cultura ha recordado que la nueva normativa de venta de entradas de la Alhambra se aprobó el 15 de enero “por unanimidad de todas las instituciones presentes en el Patronato” tras conocer conocimos el informe de Competencia, para “intentar llegar a un sistema que cumpliera con las normas de la competencia y con el informe”.

“Eso se produjo y en enero aprobamos el sistema. No pudimos negociar los extremos del nuevo sistema con el sector turístico porque la Agencia de Defensa de la Competencia lo prohibió expresamente al ser parte activa en el tema a modificar”, ha recordado.

Del Pozo ha argumentado que el objetivo de la Junta de Andalucía siempre ha sido solucionar un problema “con el que nos encontramos cuando nos hicimos cargo de la Consejería, el mal funcionamiento del sistema de venta de entradas y el consiguiente trato no adecuado a sus visitantes”.

“La Alhambra tiene un aforo limitado de 2,6 millones de entradas al año. Y sobra decir que es uno de los grandes pilares culturales, turísticos y patrimoniales de Granada, Andalucía y España. Perjudicaba mucho su imagen el que no hubiera entradas. Esto no podía seguir ocurriendo así, tener un monopolio por parte de unos agentes autorizados que controlaban el 49 por ciento de las entradas”, ha apostillado.

Eran incidencias técnicas previstas en la implantación del sistema. Si eran previstas, se tenía que haber actuado de alguna manera y se tenía que haber anticipado antes a que esas cosas no ocurriesen, porque estamos hablando de doble cobro, empresas que han sacado 5 entradas en 8 horas

Mal lugar para un referente

Por su parte, el parlamentario del Grupo Socialista Jose Manuel Martínez Arcos ha comentado que su grupo entiende “las justificaciones técnicas” para haber suspendido la venta de entradas, pero ha asegurado que esas incidencias “dejan en muy mal lugar a un referente internacional como es la Alhambra, puesto que en un momento determinado hemos hecho el ridículo a nivel mundial con esos fallos técnicos que eran incidencias previstas”.

“Se tenía que haber evitado llegar a ese nivel. Creo que hay que estar a la altura de lo que la Alhambra merece y requiere. Y esto es también pasa proteger al monumento y a quien lo muestra al mundo. Empresas y visitas guiadas que son las que hacen de la Alhambra un éxito a nivel mundial”, ha asegurado.

Sobre esto, el parlamentario socialista ha asegurado que el PSOE entienden que no se está escuchando al sector turístico “porque quedan relegadas a un plano insignificante y se está desmontando el sistema”.

Por su parte, la parlamentaria de Adelante Andalucía, Ana María Naranjo, ha espetado que el nuevo sistema de gestión de venta de entradas de la Alhambra “no ha contentado a nadie, ni al sector turístico ni al empresarial, y tampoco a los ciudadanos de a pie de Granada con ese cambio de modelo”.

“La gestión no ha sido eficaz ni eficiente. Hubo un colapso porque no había un soporte técnico adecuado para esos casos que ha decidido introducir sin consensuar con ninguna de las organizaciones empresariales ni sindicales que forman parte de este interés turístico”, ha asegurado.

Naranjo ha asegurado que existe una pérdida, según la Asociación Provincial de Empresas de Intermediación Turística de Granada, del 40 por ciento del turismo organizado a causa de la modificación de sistema, y ha recordado a la consejera que la Federación de agencias de viajes de Andalucía ha anunciado un proceso Contencioso-Administrativo por el cambio.

“Tiene usted descontentos a transportistas, hosteleros, restauradores, no ha contentado ni a empresas ni a particulares y no ha resuelto que se puedan comprar entradas más allá de un año. No se consiguen los objetivos que usted trataba de alcanzar. Ha sido un desastre el cambio en la gestión de las entradas”, ha concluido.