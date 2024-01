Alex O'Dogherty: "'Imbécil' no va sobre el poder de las palabras, sino sobre el que tenemos los que las usamos"

El Teatro Mira de Amescua acogerá este viernes desde las 21:00 horas el espectáculo 'Imbécil' de Álex O'Dogherty. El polifacético humorista buscará conquistar al público accitano con un monólogo en el que homenaje a las palabras y genera una reflexión entre los espectadores. El viaje llevará a los asistentes a lugares como los límites del humor de cada uno. El actor atiende a GranadaDigital para hablar de lo imbécil que se puede llegar a ser y recuerda el éxito del Show 20 Años GranadaDigital celebrado en diciembre bajo su batuta.

"Este espectáculo no va sobre el poder de las palabras, sino sobre el poder que tenemos los que las usamos", expone el gaditano, quien se pregunta "¿por qué elegimos siempre amargarle la vida al otro?" en lugar de alegrársela. "Por eso muchas veces somos imbéciles", apostilla. Asimismo, entiende también que las personas tienden a prestar más atención a los mensajes negativos.

El protagonismo de los vocablos en esta extensa función es tal que en algún momento aparecen "palabrotas del Siglo de Oro". "Una parte fundamental es la reflexión de los límites del humor, Dónde creemos que están y dónde los ponemos cada uno", detalla Álex O'Dogherty, defensor de que no se pueda prohibir "todo lo que nos molesta". El artista lamenta que este tema siga vigente. motivo por el que cada vez "se miden más las palabras". Preguntado por la cancelación de espectáculos por parte de equipos de gobierno, señala que "cuando alguien encima tiene el poder es censurarte directamente y es mucho más grave". "Una de las frases de este espectáculo es 'te puedes meter con lo que quieras menos con lo mío'", revela.

Álex O'Dogherty no es precisamente político, pero si promete que su público de este viernes soltará una carcajada cada catorce segundos. "Esta certificado ante notario. Una persona del público será la encargada de medir todos los golpes de risa. Luego se cuentan, se divide por el tiempo del espectáculo y se saca una media que suele ser de doce, trece o catorce segundos", asevera firme.

"Granada es una de mis favoritas"

Guadix es una de las cuatro paradas en Andalucía del humorista entre enero y febrero. Asegura que "Granada es una de mis favoritas" y que "no es peloteo barato" porque "mi hermano ha vivido ahí durante toda la vida, he ido muchísimas veces y he tenido relaciones con granadinas". Además, será su primera actuación en Guadix, por lo que podrá conocer los encantos del municipio accitano.

No se ha cumplido un mes del Show 20 Años GranadaDigital y el actor regresa ya a la provincia. "Me lo pasé muy bien. No es que tuviera expectativas bajas, pero superó las que tenía", reconoce el presentador del evento, que lo recuerda como algo "dinámico y divertido". Respecto a la diferencia que representó el público de aquella noche, desgrana que la mayor disparidad es que quienes acuden a sus actuaciones le buscan a él, mientras que aquella noche en el Teatro CajaGranada "no venían a verme a mí", lo que obligaba a ganarse al público. "Cuando algo sale bien es porque salen bien muchas cosas", argumenta Álex O'Dogerty, que desde hace unas semanas lee GranadaDigital cuando se levanta de la cama.