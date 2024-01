Javier Padilla: "Necesitamos que los profesionales sanitarios aporten valor y que los sistemas se lo permitan"

'Salud a Todo Twitch' ha arrancado 2024 por todo lo alto. Joan Carles March, conductor del programa, ha departido con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Entre los temas abordados, ha destacado el aumento de casos de infecciones respiratorias, la principal preocupación de los profesionales sanitarios en España en las últimas semanas. Las autobajas, la salud mental o las listas de espera han sido otros asuntos departidos en el stream.

Joan Carles ha iniciado el contenido haciendo un pequeño repaso del responsable, que pasó por la Escuela Andaluza de Salud Pública durante su trayectoria, en la que ha escrito diversas obras relacionadas con la salud. En el presente, es médico de Familia en la Comunidad de Madrid. Además, es muy activo en redes.

El primer aspecto tratado ha sido la obligatoriedad de la mascarilla, que este miércoles ha entrado en vigor en hospitales y centros sanitarios. Padilla ha explicado que el virus de la gripe se encuentra "en una pendiente ascendiente muy inclinada" con un gran número de casos. "No puede ser que después de una pandemia sigamos teniendo los mismos problemas en exceso de mortalidad invernal derivado de la epidemia de la gripe", ha incidido.

Medidas para que no ocurra lo mismo el próximo invierno

El secretario de Estado de Sanidad ha expresado que el "sentido común" es lo que ha llevado a varias comunidades a avalar la mascarilla en espacios como la sala de espera de un centro de salud. Ahora, entiende que el ministerio debía dar apoyo a esa línea. Asimismo, ha defendido que se deben tomar las medidas necesarias para que no se aplacen cirugías o pruebas complementarias a raíz de esta etapa de epidemia estacional. "Dentro de pocos meses intentaremos consensuar medidas con las comunidades autónomas de cara al plan de invierno de la temporada 2024-2025", ha adelantado.

Preguntado por la dificultad de acuerdos en el Consejo Interterritorial, Javier Padilla ha aseverado que la presencialidad es un factor clave para llegar a puntos comunes. "No siempre es posible", ha admitido, pues, por ejemplo, la reunión celebrada este lunes se convocó con poca antelación y debía ser telemática.

Autobajas

Otro de los temas candentes en materia sanitaria es la declaración de las bajas por parte de los propios pacientes en lugar de los profesionales. El responsable ha ejemplificado lo que ocurre estos días con la gripe comparando la situación con una persona que sufre migraña. "Necesitamos que los profesionales sanitarios aporten valor y que los sistemas permitan a los profesionales hacerlo. Eso pasa por quitar labores administrativas que no tienen valor añadido", ha agregado. Además, ha apuntado que esta idea ya se ejecuta en otros países como Alemania o Suecia. "Hay que hacerlo con todas las garantías para trabajadores y empresas", ha concluido.

Joan Carles March ha entrado posteriormente en la Atención Primaria, la especialidad más cargada. En primer lugar, ha aseverado que el ministerio de Sanidad debe estar más presente en la Atención Primaria. Por otro lado, ha mentado la necesidad de que sus equipos sean más multidisciplinares. "La resolutividad y la polivalencia son dos aspectos fundamentales", ha asegurado

"La redefinición de los roles profesionales es fundamental", ha insistido. Como ejemplo, ha citado a las enfermeras especialistas que finalizan sus formaciones para retornar a la Atención Primaria. Para Padilla, otro "elemento fundamental" en este campo es "quedarnos con la gente que está", una necesidad que debe abordarse dando importancia a aspectos como la conciliación. Por supuesto, el dinero también ha entrado en la conversación. "Los incrementos presupuestarios tienen que ir de la mano de un mayor peso específico y todo lo que pasa por la Atención Primaria", ha desgranado.

Sin perder ritmo, Joan Carles ha puesto sobre la mesa la "falta de médicos". El secretario de Estado de Sanidad ha hablado sobre la necesidad de aprovechar los perfiles que dan mayor facilitad de contratación y la importancia de ofrecer un buen desarrollo profesional para lograr contrataciones. Asimismo, ha vuelto a citar la relevancia que debe tener aprovechar la formación de las enfermeras.

Salud mental, listas de espera o sanidad privada

Javier Padilla no ha adelantado si va a existir un plan concreto para la prevención del suicidio, pero si ha reconocido que es una de las líneas que se deben definir. La creación de un "pacto de Estado por la salud mental" es otro reto a corto plazo.

Otro desafío, que no es reciente, es la reducción de las listas de espera. El responsable ha hablado sobre dos líneas: una relacionada con los sistemas de información y otra con la gestión de las listas de espera. "La información está muy limitada porque se regular con un real decreto de 2003", ha explicado Padilla, quien ha valorado la reforma de dicho real decreto. Además, ha defendido que el ministerio debe tener la capacidad de "liderar" en la gestión a través de regulación. "Nadie está más interesado que las comunidades en bajar las listas", ha recordado. "Queremos generar todos los incentivos posibles", ha recalcado.

La universalidad de la asistencia sanitaria y el crecimiento de la sanidad privada han sido otros temas abordados. La primera vía en la que el ministerio aspira a actuar es en que no haya colectivos sin acceso a la sanidad. "A nadie se le escapa que hay una relación entre el deterioro del ámbito público y el incremento en los seguros sanitarios privados. He dicho siempre que el modelo existente privado en España no es un modelo que compita, sino que intenta aprovechar los déficits de la pública para intentar hacerse fuerte", ha manifestado Padilla.

En materia de salud pública, el tabaco está en la lista de prioridades del ministerio con diferentes medidas, entre las que se encuentran los espacios libres de humo. Por otro lado, el secretario de Estado de Sanidad ha confirmado que la Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública se tramitará pronto en el Consejo de Ministros para posteriormente abrir el "melón" de su ubicación. "Somos conscientes de que haya donde esté tendrá que estar muy relacionada con el ministerio". Para finalizar, ha calificado como "una pena" que la Escuela Andaluza de Salud Pública pueda "quedar diluida" en una institución mayor. "Es una mala noticia para la salud pública de Andalucía, España y el resto del mundo", ha concluido Javier Padilla para poner el punto y final al primer programa de 'Salud a Todo Twitch' en 2024.