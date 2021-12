Álex Collado llega cedido al Granada CF hasta final de temporada

Sorpresa antes de Navidad. El Granada CF ya tiene a su primer refuerzo del mercado invernal antes de que arranque 2022. El FC Barcelona ha anunciado en la noche de este jueves que su canterano Álex Collado jugará en las filas del conjunto rojiblanco hasta el final de esta campaña. El centrocampista, que puede actuar también como extremo en caso de necesidad, aterriza en el bloque de Robert Moreno después de no contar en los planes del equipo azulgrana en lo que va de curso. El Granada CF no se ha pronunciado todavía respecto a este hecho, pues únicamente ha sido el club catalán el que ha anunciado un acuerdo que de momento no está 100% cristalizado hasta que la entidad rojiblanca confirme los hechos.

Collado realizó la pretemporada con el primer equipo del Barcelona después de firmar un buena campaña 2020-21 con el filial, que finalmente no pudo ascender a la categoría de plata del fútbol español. El zurdo dejó claro que su intención era quedarse en la primera plantilla, pero la realidad es que el último día de mercado estival estuvo muy cerca de salir cedido al Brujas, pero el movimiento no se completó y el joven no ha disputado ni un minuto de partido oficial durante los primeros meses de competición.

El Granada incorpora a un futbolista de una cantera que Robert Moreno conoce muy bien. Su calidad técnica y su golpeo son las principales características de un jugador con un perfil muy ofensivo. Algunos de sus tantos con el Barcelona B se han hecho virales en redes sociales, como un tanto de tacón que anotó después de una jugada individual. Collado se enfrentará ahora al reto de demostrar que es futbolista de Primera División en un equipo en el que también tendrá que aportar brega y trabajo defensivo.

El canterano culé de 22 años disputó 22 encuentros la pasada temporada con el Barcelona B, 18 de ellos como titular. Marcó ocho goles y disfrutó de 1.755 minutos. Collado deberá luchar por un puesto en un centro del campo donde la competencia es dura con otros futbolistas de gran calidad técnica como Luis Milla, Montoro o Rochina. Robert Moreno ya tiene así a su primer refuerzo invernal.