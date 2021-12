'Acojonante': el emotivo anuncio de Campofrío para la Navidad de 2021

"Lo que más me acojona es que se nos olvide que vivir es acojonante". Con estas palabras concluye el actor Karra Elejalde el nuevo anuncio para Navidad de Campofrío que ha emocionado al país entero. El actor vitoriano protagoniza el emotivo nuevo 'spot' navideño que incide en las ganas de vivir. En varios años Campofrío ha conseguido que su anuncio, prácticamente un cortometraje que siempre trata de emocionar, se haya convertido en un clásico de la Navidad. Este jueves la empresa charcutera ha estrenado su nueva pieza, titulada 'Acojonante', y no ha dejado indiferente a nadie.

El anuncio ha contado con un buen elenco de actores, entre ellos, como protagonista Karra Elejalde y actores como Carlos Areces, Candela Peña, Belém Cuesta, Darko Peric, Edu Soto y El Cejas, que hacen de amigos de un Elejalde que se interpreta a sí mismo pero con una actitud muy preocupada por los peligros que ofrece la vida actual.

El coronavirus y el miedo a tocar a los demás por los gérmenes, la luz por la luz por las nubes, el bitcoin, el brexit, Rusia, ducharse demasiado, que le roben un riñón, la tecnología que le escucha, los okupas, que le rompan el corazón, el dinero que cuesta invitar a los amigos, la comida que engorda o que reír provoque arrugas Son muchos miedos que va desgranando el actor vitoriano y que le llevan a decir: "Por eso no voy a celebrar la Navidad, no sea que de un alegrón la palme. Vivir acojona".

Pero todo cambia cuando, en el momento de mayor hundimiento, conecta la televisión y escucha el optimista mensaje de una viticultora de La Palma, que no se rinde pese a la destrucción del volcán. "He sentido miedo, pero también el impulso de continuar, porque quiero, porque es importante y porque la vida sigue". Con lágrimas en los ojos tras escuchar a la agricultora canaria, Elejalde decide salir de casa y volver a socializar, dejando atrás los miedos y buscando sólo lo positivo. "Lo que más me acojona es que se nos olvide que vivir es acojonante", dice para cerrar el anuncio, de más de tres minutos de duración.