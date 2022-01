Alcaldes del PSOE se concentran para protestar por el colapso en los centros de salud

Alcaldes del PSOE en la provincia de Granada se han concentrado este martes en la puerta de la sede de la Junta de Andalucía en la capital granadina en defensa de la sanidad pública y para protestar por el colapso en los centros de salud. El secretario provincial del PSOE, José Entrena; el alcalde de Granada, Francisco Cuenca; y la alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia Antequera, han participado en la concentración en la que el alcalde de Benalúa, Manuel Martínez, ha leído un manifiesto y ha destacado que las movilizaciones van a continuar “hasta que Moreno Bonilla restituya todos los servicios públicos de la Atención Primaria ofrecidos a la ciudadanía con carácter previo a la pandemia”.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, junto a un centenar de alcaldes socialistas de la provincia ha reclamado al Gobierno andaluz “que se pase por los centros de salud, por los ambulatorios y conozca la realidad que está pasando ahora mismo en la asistencia sanitaria y lo que están padeciendo miles de personas que se ven cada día haciendo una cola y que prácticamente ven imposible tener una cita en un tiempo reducido, o cómo los miles de trabajadores de la sanidad pública se ven saturados y desbordados”.

Cuenca ha indicado que no es una cuestión solo de los alcaldes, sino que ellos están “poniendo voz” a “las miles de personas que están padeciendo una situación penosa en el ámbito sanitario”. “Eso se debe a las decisiones de no volver a contratar a los más de 1.600 profesionales que estaban realizando el refuerzo Covid en nuestra provincia. Se debe a esa huida hacia adelante que el Gobierno de Bonilla está llevando a cabo no dándose cuenta de la realidad que estamos sufriendo en nuestros municipios día a día. Eso se debe a una indolencia tremenda. El Gobierno andaluz está más pendiente de ayudar a los centros privados en vez de estar defendiendo la sanidad pública. Esta es la realidad que padecemos día a día. En nuestros ayuntamientos recibimos gente quejándose, que lo está pasando mal, con una incertidumbre tremenda. Gente que tiene miedo por ese desmantelamiento progresivo de la sanidad pública”, ha señalado.

El alcalde de Granada ha indicado que vuelven a reclamar “que se atienda de forma prioritaria” y “que funcionen los mecanismos para pedir cita y dar respuesta clara ante la situación de la sexta ola”. Cuenca ha pedido al Gobierno andaluz “que deje de mirar para otro lado y pedir autoconfinamientos y autodiagnósticos, cuando la gente lo que quiere es seguir teniendo la atención sanitaria que hemos tenido y que está sufriendo un retroceso tremendo”.

La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia Antequera, en representación de los municipios pequeños, ha señalado que tienen problemas día a día “con el colapso en los centros de salud, donde los profesionales que trabajan están desbordados, saturados, con horarios que no se pueden cumplir, tanto porque no se está haciendo un refuerzo como también porque no se están cubriendo las bajas médicas”. Toñi Antequera ha destacado que la situación “está más agravada” en los pueblos pequeños, donde los pacientes “no pueden pedir cita en Salud Responde a menos de 15 días” y esto hace que “la gente haga colas en los centros de salud para tener esa cita médica y que las Urgencias se vean saturadas porque es imposible que la gente consiga un tratamiento normal”.

Toñi Antequera también ha lamentado que muchas citas u operaciones “se están postergando” y esto “agrava la situación sanitaria de muchos vecinos que ven cómo la sanidad pública no atiende sus demandas y tienes que verse avocados a lo privado, y eso no todo el mundo puede sostenerlo”. “Desde los ayuntamientos estamos prestos a colaborar, pero no se nos está teniendo en cuenta para nada. Necesitamos que el Gobierno andaluz responda a las necesidades de nuestros vecinos”, ha señalado.

Por otro lado, en el manifiesto leído por el alcalde de Benalúa, Manuel Martínez, los regidores de la provincia lamentan que “en los últimos tres años, con el gobierno de la derecha, Andalucía ha sufrido un deterioro progresivo hasta provocar una auténtica alerta sanitaria”. “No podemos permanecer impasibles ante la creciente preocupación y sufrimiento de vecinos por la falta de respuesta de un servicio público fundamental. La situación es insostenible y exige una reacción urgente y eficaz por parte de la Junta de Andalucía, que no se ha producido, encontrándonos con una dejación de responsabilidad y pasotismo del presidente del gobierno andaluz”, ha indicado.

Manuel Martínez ha detallado que los centros de salud están “colapsados y con insuficiencia de profesionales”, mientras que las Urgencias de los hospitales están “saturadas” y “las áreas de atención cerradas”. “Hay personas haciendo colas horas para conseguir una cita con su médico semanas después. Los enfermos crónicos y graves están olvidados y las listas de espera para especialidades se han disparado un 20%. Esta emergencia sanitaria no se puede atender detrás de la pandemia. Con esa coartada se han dejado de atender otras enfermedades que están provocando empeoramientos en cuadros clínicos e incluso muertes que, tal vez, se podrían haber evitado. Todo obedece a una gestión muy deficiente y a decisiones políticas de Moreno Bonilla, con el único interés de beneficiar a intereses privados y desmontar la sanidad pública”, ha indicado en el manifiesto, en el que también se ha destacado que “el colapso de la Atención Primaria” se ha producido “tras haber dejado en la calle a 8.000 profesionales”, mientras que “se ha incrementado el dinero destinado a la sanidad privada, un 43%”.

Los alcaldes socialistas han pedido como prioridades que se incorporen “urgentemente a los profesionales sanitarios necesarios para atender en la Atención Primaria, recuperando los puntos de urgencia cerrados y reabriendo todos los hospitales en su totalidad”. También que “se garantice la Atención Primaria y su cartera de servicios sin obviar la muy necesaria inversión en tecnología e investigación, favoreciendo un entorno laboral y profesional atractivo, para que no busquen salida laboral fuera de Andalucía”. Por otro lado, consideran que se debe “invertir en la red de centros de salud, reforzar los equipos de salud pública, aumentar las unidades de salud mental y revisar el mapa sanitario haciéndolo compatible con cuestiones tan importantes como la red de transporte público, arraigo o criterios culturales”. “Es necesario aumentar la financiación progresivamente hasta llegar a un incremento de al menos un 20% en 2024”, han destacado también los alcaldes en el manifiesto en defensa de la salud pública.