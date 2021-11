El alcalde de Baza muestra su "desilusión" por los presupuesto de la Junta

Tras presentarse en la tarde de este jueves los presupuestos de la Junta de Andalucía de forma provincializada, el alcalde de Baza, Manolo Gavilán, ha admitido este viernes que han supuesto una "desilusión" para la ciudad puesto que "no aparecen reflejados proyectos emblemáticos como la estación de autobuses o la autovía desde Olula del Río a Baza". “Conceptos ambiguos como mejora de la capacidad y otros análogos no convencen a la ciudadanía. Lo que queremos es que la Junta se pronuncie claramente y diga si va a haber autovía. Si es así, nos alegraremos y aplaudiremos a aquel que lo consiga; si no, estamos de nuevo ante más de lo mismo: impulso a grandes ciudades y olvido de zonas como la nuestra” ha declarado.

En palabras de Gavilán, "la autovía es una preocupación compartida con alcaldes de otras localidades limítrofes y corresponde al actual equipo de gobierno de la Junta pronunciarse de forma clara al respecto, puesto que es un elemento clave para el desarrollo de la zona. También lo es la estación de autobuses, que no aparece de ninguna de las maneras en los actuales presupuestos y que permitiría la vertebración del territorio y el transporte tanto de la comarca hacia la ciudad como la salida hacia puntos limítrofes." Finalmente, ha concluido afirmando que "los presupuestos que ha presentado la Junta de Andalucía han sido una desilusión para Baza".