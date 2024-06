El drama de las agresiones a sanitarios: "Son la consecuencia directa de las deficiencias en el sistema público"

Las agresiones a profesionales sanitarios en hospitales o centros de salud se han convertido en una problemática cuya frecuencia es preocupante. El Sindicato de Enfermería (Satse) en Granada ha alertado recientemente de un incremento del 300% en los casos de agresiones al personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), especialmente a enfermeras, durante el primer trimestre de 2024. Las cifras nunca son justas en este asunto porque hay actitudes y palabras que caen en saco roto, pero no para los trabajadores que prosiguen con sus labores.

GranadaDigital ha podido hablar con algunos profesionales sanitarios que constatan una realidad que nunca gusta vivir. Quienes han sufrido una agresión, ya sea física o verbal, acostumbran a rechazar hablar sobre ello. Así lo confirma José Manuel Morales, secretario provincial de Satse Granada, quien alude a la reciente realización un pronunciamiento de un requerimiento histórico a nivel de Granada, donde se llevan a cabo seguimientos de los factores que derivan en "los riesgos psicosociales de los profesionales".

Asimismo, pone como ejemplo un caso dado en el Clínico San Cecilio con una enfermera y un técnico en cuidados auxiliares de enfermería. "Están abandonados por parte de la administración y al final ellos son la consecuencia directa de las deficiencias en el sistema público que ya se detectaron con la pandemia y que no se han puesto soluciones", lamenta. El representante tiene claro que, "si tuviéramos toda la cobertura de profesionales y no hubiera estas listas de espera y estos problemas, esto no pasaría tan a menudo".

El portavoz sindical entiende que la primera medida que se debe tomar "es la cobertura de todas las incapacidades temporales y reducciones de jornadas que hay sin cubrir en los centros sanitarios, que en algunos casos es del 90% en algunas unidades". Otra de sus peticiones es "implantar un sistema de agresor reincidente en el programa informático que utilizan los profesionales" para que jamás atiendan a estas personas a solas en una consulta.

Puesta en marcha de observatorios de agresiones

José Manuel Morales reclama también la puesta en marcha de observatorios de agresiones, una propuesta que "ahora mismo está en borrador". "Esto no va a ser la panacea, pero sí nos va a llevar a obtener un control mucho más exhausto de las agresiones. Siempre queremos que sea la administración la que se presente de oficio ante una agresión", explica el responsable.

La organización plantea también cambiar "los derechos y deberes de los usuarios del Sistema Sanitario Público Andaluz" a través de "medidas correctoras de agresiones con sus correspondientes denuncias". Dentro de ese plan de agresiones, la idea del Satse es que también se modifique el código penal, aunque ese paso sería a nivel nacional.

El 26 de junio, Satse, CSIF, CCOO y UGT han convocado un paro parcial de 08:00 a 11:00 horas "ante la falta de capacidad negociadora y de cumplimiento de los acuerdos de la administración". Las organizaciones aseguran que "la situación del Sistema Sanitario Público Andaluz es inaceptable" y temen a una etapa estival con "menos personal que incluso el verano pasado".

"Los compañeros están teniendo cada vez más agresiones"

Antonio Sánchez, responsable de Seguridad Privada de CCOO Granada, es una voz autorizada para hablar de agresiones en hospitales y centros de salud. Con 30 años de experiencia, ha tenido tiempo de vivir muchas situaciones. "Me consta que los compañeros, sobre todo en hospitales, están teniendo cada vez más historias, más agresiones, más intervenciones", expone el profesional. Desde su punto de vista, la gente está "muy nerviosa" por circunstancias como "la falta de médicos" o cuando alguien acude a Urgencias con la exigencia de "una receta". "Algunas veces llegan incluso a las manos. Es complicado cómo está la situación ahora mismo", agrega.

En el caso de los trabajadores de seguridad, habitualmente hay uno por centro de salud y más en hospitales. Así lo detalla Antonio Sánchez, que trata de explicar con claridad la dificultad de afrontar solo una intervención a la que los cuerpos policiales no van a llegar al momento. "Eso si alguien se acuerda de llamar a la policía, que esa es otra historia. Todo el mundo mira y graba, pero nadie se acuerda de llamar", manifiesta.

Además de la habitual defensa, los agentes de la seguridad privada han comenzado a contar con "chalecos antipinchazos y gel de pimienta". Desde su experiencia, el integrante de CCOO Granada afirma que los peores episodios se dan en grupos porque cuesta más aplacar la situación. "Procuramos evitar los confrontamientos directos", señala el portavoz sindical, que añade que "falta seguridad". Desde su perspectiva, el aumento del personal de seguridad representa reforzar la barrera de las agresiones. "El primero que está es el vigilante", recuerda.

Con empatía, Antonio Sánchez recalca que las amenazas sientan mal a los profesionales sanitarios, que ya pueden sentirse condicionados por el miedo. Por otro lado, declara que "gracias a Dios son cosas muy puntuales, pero que ocurren". "Siempre procuramos aconsejarles cómo tienen que actuar. Pero la verdad, es que por mucho que aconseje a una persona, hasta que no está en la situación no sabes cómo va a actuar", incide.

Más allá de las ideas y propuestas de José Manuel Morales y Antonio Sánchez, la sociedad está más que obligada a poner de su parte. Los mayores siempre han dicho que 'con educación se va a todos los sitios', una máxima que cualquier persona tiene que cumplir cuando va a un hospital o a un centro de salud. Además, la labor y la vocación de los trabajadores sanitarios es algo que está fuera de duda, por lo que se debe agradecer, jamás atacar.