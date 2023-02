Un agente de la Policía Local adopta a un perro que fue rescatado en las vías del metro

Hace unos días, la Policía Local de Granada recibió el aviso de que un perro deambulaba solo por las vías del metro en la zona Norte de la ciudad, con el consecuente riesgo de poder ser atropellado. Una unidad se desplazó al lugar donde se encontraba el animal y con suerte logró interceptarlo ileso para su posterior traslado al chenil de la jefatura, según ha informado la Policía Local en su cuenta oficial de Twitter.

El perro carecía de chip, por lo que decidieron llamar a la perrera para que se hiciera cargo del animal. No obstante, poco después, la Policía llamó de vuelta a los laceros para que no fueran a recogerle. El motivo de la segunda llamada no fue otro que un final feliz, ya que aunque el perro no va a pertenecer a la unidad canina, como bien dice la Policía de Granada en sus redes, sí ha encontrado un hogar temporal junto a uno de sus agentes, que ha decidido que si nadie lo reclama, le adoptará de forma definitiva.