Adelante Andalucía pide reforzar la pediatría en verano en zonas rurales

“Las zonas rurales tienen muchas preocupaciones respecto a los servicios públicos esenciales como Sanidad, Educación y Servicios Sociales que se ven aún más mermados en época estival. Esta falta de servicios públicos conlleva a la pérdida de fijación de la población al territorio” cuenta Chus Fernández, parlamentario de Adelante Andalucía por Granada tras visitar y conocer los problemas que presentaban varios municipios al respecto como Dehesas Viejas o Gójar.

Chus Fernández continúa argumentando que “la pediatría es un servicio que se debe fortalecer de forma estructural a lo largo del año, pero es en periodos vacacionales donde se le debe unir actuaciones puntuales que lo refuercen.”

Numerosas poblaciones rurales ven aumentada su población en verano al regresar en esta época parte de la población, bien histórica, bien actual, a su lugar de residencia y/o de crianza.

“La población aumenta y los servicios sanitarios disminuyen. Nos encontramos con la circunstancia donde el centro de salud matriz al que pertenecen estos núcleos urbanos no posee servicios de pediatría las 24 horas por lo que deben acudir a las capitales de provincia para garantizar esta atención a las pequeñas y pequeños. Este hecho lo podemos comprobar en Dehesas Viejas, que tal como nos han asegurado desde esta población, dependen del centro de salud de Iznalloz el cual no tiene pediatría las 24 horas donde deben acudir a Granada, casi a 50 kilómetros, para que las y los niños sean atendidos” explica el parlamentario andaluz citando otros casos de la provincia, “en otros casos las personas usuarias deben trasladarse a otras localidades con las que no existe comunicación de transporte público tal y como ocurre en Gójar donde deben acudir al centro de salud de La Zubia y Huétor Vega”

De ahí que haya registrado una iniciativa en el Parlamento donde demanda varias actuaciones que pasarían en primer lugar por realizar todas las sustituciones en época estival para garantizar la asistencia sanitaria. Esta medida debe ir acompañada por el refuerzo de aquellos servicios sanitarios de aquellas poblaciones que aumentan su población de manera exponencial en verano. Sin olvidar que la pediatría debe contar con un plan de refuerzo para que en las zonas rurales las niñas y los niños puedan ser atendidas las 24 horas.