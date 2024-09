Abogados y procuradores se manifestarán en Granada el 13 de septiembre para pedir "jubilaciones dignas"

El próximo 13 de septiembre, abogados y procuradores se manifestarán en Granada ante la Tesorería General de la Seguridad Social para concienciar al Gobierno y al resto de partidos políticos para que regulen "una pasarela que garanticen unas pensiones dignas".

Abogados y procuradores llevan más de un año, a través del Movimiento #J2, luchando por "conseguir una pasarela al sistema público de la Seguridad Social integrándose en el mismo en el Régimen de Trabajadores Autónomos al descubrir que sus mutualidades no les ofrecen unas pensiones dignas".

La pasarela al RETA que el Gobierno ofrece para ello es "una pasarela voluntaria para todos - activos, pasivos y activos pasados al RETA- de aquellos profesionales dados de alta en sus mutualidades hasta el año 2005 para abogados y 2012 para procuradores, que acrediten su vulnerabilidad, y poniendo fin a la alternatividad -elección entre alta en autónomos o en mutualidad- en el año 2027".

Para el Movimiento #J2, la solución a la situación de estos profesionales dada por el secretario de Estado, Borja Suárez, y la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, supone que para este Gobierno "las pensiones son cuestión de clases sociales". Así lo cuenta María Teresa Vera, portavoz del Movimiento J2 Granada, que ofrece la visión de la pasarela que el Gobierno se propone presentar para su aprobación: “Mientras todos los trabajadores tienen pensiones dignas según sus cotizaciones, mientras los trabajadores que no alcanzan cotizaciones mínimas tienen pensiones dignas e incluso para aquellos que no tienen nada con el IMV también se cubren sus necesidades, a abogados y procuradores se nos niega esa posibilidad.”

Entienden que la solución planteada "no va a arreglar la situación actual de los abogados y procuradores jubilados ni la de aquellos que estando en activo se jubilen", sino que "es cuestión de clasismo y caciquismo por parte de un gobierno que se presupone progresista, socialmente a favor de todos los ciudadanos". "Eso sí, sólo por la parte del Gobierno del PSOE, porque sus socios y otros partidos progresistas no están de acuerdo con él. Así Sumar y el Grupo Mixto (Podemos) han presentando enmiendas a favor de una pasarela justa para abogados y procuradores. Un año de cotización en nuestra mutualidad, un año en el RETA", asegura Vera.

"El Estado, queriendo regular la situación irregular a la que han llegado abogados y procuradores, así como otros profesionales que tienen la mutualidad como sistema alternativo al Régimen de Trabajadores Autónomos, reconoce que el sistema mutualista es fallido y que hay que protegerlos, motivo por el que se anunció en su día por la ministra de Inclusión y Seguridad Social que había que dar una solución a abogados y procuradores porque sus pensiones que no alcanzan más de 300 ó 400 euros mensuales, y que dicho sistema deberá desaparecer, fijando fecha para ello en el año 2027. Entiende que debe de hacerse con aquellos profesionales que acrediten su vulnerabilidad", añade Vera.

El secretario de Estado, Borja Suárez, explicó hace pocos días en una reunión mantenida con el Movimiento #J2 y otras asociaciones, según fuentes del movimiento, que "la propiedad de un piso, vivienda habitual del abogado y procurador, ya hace que no sea vulnerable porque pudo haber cotizado en el RETA y no en la mutualidad en lugar de invertir en bienes inmuebles".

Para el Movimiento #J2, el secretario de Estado "olvida que para cobrar una pensión no contributiva o el IMV o la renta de inserción, la vivienda habitual no es tenida como requisito para ello por lo que se preguntan si los abogados y procuradores son trabajadores o ciudadanos de segunda, que no merecen la misma protección, tachando de clasismo o caciquismo al Gobierno".

“¿Olvidan también el secretario de estado Borja Suarez y la ministra Elma Saiz que la pensión no contributiva es compatible con el IMV? ¿Olvidan que han considerado pensiones dignas para el IMV para una persona individual 853,77 euros mensuales para este año 2024? Eso sí, cuando tras pagar en la Mutualidad de la Abogacía o en la de Procuradores no menos que en el RETA, a abogados y procuradores nos queda una pensión de 300 o con suerte 400 euros mensuales en 12 pagas, 15 años, y sin revaloración, dando igual que ya estés jubilado, te vayas a jubilar ahora o lo hagas dentro de 20 años, esas pensiones son dignas y no merecemos una pasarela todos sin distinción", apunta Vera.

"Sólo por el hecho de ser abogados o procuradores, cuestión de clases sociales, no merecemos la cobertura social del Estado con una pasarela para todos justa. Si en lugar de ser abogados y procuradores fuéramos electricistas, fontaneros, albañiles, o cualquier otros profesionales, tan dignos como nosotros, entonces sí tendríamos esos derechos, entonces se aplicarían las mismas reglas que para todos los demás se aplican, pero resulta que somos abogados y procuradores, que teníamos que haber sabido que nos estaban engañando porque tenemos estudios de derecho, que teníamos que habernos ido al RETA cuando por fin el Estado dio la oportunidad para ello, aunque saben que no podía ser porque perdíamos todo - dinero y años de cotización- y porque nuestros Decanos no nos informaron de que las mutualidades nos estaban engañando y el sistema era fallido", agrega la portavoz del Movimiento J2 Granada.

"Hay que recordar que tanto abogados como procuradores han pagado las cuotas para prestaciones de jubilación que se establecieron en sus mutualidades además de sanidad privada porque no tenían sanidad pública, así como han contribuido con el pago de impuestos al sostenimiento público del sistema de las pensiones. Hemos pagado más que la cuota mínima del RETA y tenemos derecho a una pasarela donde se considere que un año cotizado en nuestra mutualidad equivale a un año cotizado en el RETA", señala Vera.

Para concienciar al Estado, el Movimiento #J2 ha informado que abogados y procuradores, junto con otros profesionales, van a manifestarse el próximo 13 de septiembre por las calles de Granada, ante la Tesorería General de la Seguridad Social, y realizarán cuantas acciones puedan llevar a cabo para "concienciar al Gobierno y al resto de partidos políticos para que con carácter urgente regulen una pasarela para todos, sin excepciones, y en unas condiciones suficientes que garanticen unas pensiones dignas".