Así le ha ido a los jugadores del Granada convocados con sus selecciones

Martin Hongla, Myrto Uzuni y Giorgi Tsitaishvili vuelven al Granada CF tras finalizar el parón de selecciones. Los tres fueron convocados con Camerún, Albania y Georgia, respectivamente y desde este jueves se pondrán a las órdenes de Guille Abascal.

El primero de ellos, Martin Hongla, jugó 69 minutos en la victoria de Camerún por 1-0 ante Namibia en partido de la fase de clasificación africana para el próximo Mundial. Uzuni no tuvo minutos con Albania en el triunfo del sábado por 1-2 ante Ucrania, al igual que Tsitashvili en la victoria de Georgia por 4-1 ante la República Checa.

En el último partido, centrocampista camerunés fue titular en el empate a cero contra Zimbabue. Hongla disputó un total de 68 minutos, por lo que llega con bastante carga de cara al partido del domingo contra el Elche.

Por su parte, en los encuentros correspondientes al clasificatorio de la UEFA Nations League, la Albania de Uzuni se las vio frente a la Georgia de Tsitaishvili. El delantero albanés disputó nueve minutos de encuentro, vio una cartulina amarilla y no pudo hacer nada para igualar 0-1 visitante, mientras que Giorgi no llegó a viajar a Tirana debido a que no entró en la convocatoria.

Del estado físico en el que lleguen dependerá de si serán de la partida el domingo en el Martínez Valero.